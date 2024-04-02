В ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы

На одной из свиных ферм Югорска (ХМАО) обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры. Об этом рассказал заместитель начальника ветеринарной службы Югры Сергей Музафин в telegram-канале «Наш Югорск».
«В ветеринарную службу ХМАО-Югры поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве. <…> Был установлен диагноз — африканская чума свиней. В настоящее время введены ограничительные мероприятия, проводится работа по ликвидации очага совместно с администрацией муниципального образования города Югорск», — сообщил Музафин. По его словам, данный вирус поражает только свиней и не угрожает людям.
Сотрудники ветслужбы изымут всех свиней в радиусе 6 километров от очага поражения и выплатят их хозяевам компенсацию. Кроме того, будут исследованы все животные в радиусе 12 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!