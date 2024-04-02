02 апреля 2024

В ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
В Югорске свиньи заразились вирусом африканской чумы Фото:

На одной из свиных ферм Югорска (ХМАО) обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры. Об этом рассказал заместитель начальника ветеринарной службы Югры Сергей Музафин в telegram-канале «Наш Югорск».

«В ветеринарную службу ХМАО-Югры поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве. <…> Был установлен диагноз — африканская чума свиней. В настоящее время введены ограничительные мероприятия, проводится работа по ликвидации очага совместно с администрацией муниципального образования города Югорск», — сообщил Музафин. По его словам, данный вирус поражает только свиней и не угрожает людям.

Сотрудники ветслужбы изымут всех свиней в радиусе 6 километров от очага поражения и выплатят их хозяевам компенсацию. Кроме того, будут исследованы все животные в радиусе 12 километров.

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На одной из свиных ферм Югорска (ХМАО) обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры. Об этом рассказал заместитель начальника ветеринарной службы Югры Сергей Музафин в telegram-канале «Наш Югорск». «В ветеринарную службу ХМАО-Югры поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве. <…> Был установлен диагноз — африканская чума свиней. В настоящее время введены ограничительные мероприятия, проводится работа по ликвидации очага совместно с администрацией муниципального образования города Югорск», — сообщил Музафин. По его словам, данный вирус поражает только свиней и не угрожает людям. Сотрудники ветслужбы изымут всех свиней в радиусе 6 километров от очага поражения и выплатят их хозяевам компенсацию. Кроме того, будут исследованы все животные в радиусе 12 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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