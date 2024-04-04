В РСМД предрекли продление санкций против России на десятилетия вперед

Гендиректор РСМД: антироссийские санкции протянутся на десятилетия вперед

04 апреля 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Западные санкции против РФ могут сохраниться на десятилетие вперед, заявил Иван Тимофеева Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Даже в случае достижения определенных политических соглашений, быстрой отмены антироссийских санкций не последует. Ограничительный меры в адрес России могут остаться на десятилетия. Об этом завил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — передает слова Тимофеева РИА Новости. Он добавил, что ограничительные меры против России могут продолжаться аналогично санкциям, которые уже 45 лет действуют против Ирана. Рост или сокращение санкций может происходить, но их сущность остается неизменной. По мнению Тимофеева, российская экономика быстро адаптировалась к санкциям и начала активно перестраивать свою торгово-экономическую деятельность на восток. Он отметил, что это стало возможным благодаря развитию рыночной экономики за последние 30 лет, что позволяет эффективно реагировать на различные вызовы. Тимофеев подчеркнул, что советская экономика не смогла бы так же устойчиво противостоять действующим санкциям. Санкции против России могут остаться даже после завершения спецоперации на Украине. Выполнение обязательств по снятию санкций может быть затруднительным, даже если это будет частью мирного соглашения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отмена санкций и исков против России должна быть частью урегулирования украинского кризиса, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даже в случае достижения определенных политических соглашений, быстрой отмены антироссийских санкций не последует. Ограничительный меры в адрес России могут остаться на десятилетия. Об этом завил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — передает слова Тимофеева РИА Новости. Он добавил, что ограничительные меры против России могут продолжаться аналогично санкциям, которые уже 45 лет действуют против Ирана. Рост или сокращение санкций может происходить, но их сущность остается неизменной. По мнению Тимофеева, российская экономика быстро адаптировалась к санкциям и начала активно перестраивать свою торгово-экономическую деятельность на восток. Он отметил, что это стало возможным благодаря развитию рыночной экономики за последние 30 лет, что позволяет эффективно реагировать на различные вызовы. Тимофеев подчеркнул, что советская экономика не смогла бы так же устойчиво противостоять действующим санкциям. Санкции против России могут остаться даже после завершения спецоперации на Украине. Выполнение обязательств по снятию санкций может быть затруднительным, даже если это будет частью мирного соглашения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отмена санкций и исков против России должна быть частью урегулирования украинского кризиса, передает «Национальная служба новостей».