Путин разбил иллюзии Запада об изоляции России

И передал миру подарок на глазах у лидеров дружественных стран

22 февраля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин 21 февраля дал старт «Играм будущего» в Казани — соревнованиям по фиджитал-спорту. Президент охарактеризовал событие как дар России мировому спортивному сообществу. Эксперты, следившие вместе с URA.RU за церемонией открытия поясняют, что президент разрушил иллюзии Запада об изоляции России на глазах у лидеров дружественных стран, которые также приехали оценить новый формат спортивных соревнований. Президент Путин прибыл в Казань задолго до открытия «Игр будущего». Но время до мероприятия он использовал с пользой: глава государства отдельно встретился с практически каждым из высокопоставленных гостей. Так Путин пообщался с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Глава государства также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин в ходе беседы удивился большой делегации, которая представляет Казахстан на «Играх будущего» (спортсмены из Казахстана будут выступать по 13 дисциплинам). Токаев не стал скрывать: так и было задумано. «Как только я узнал, что такие игры будут проводиться, откровенно говоря, я вызвал двух министров и дал поручение сформировать сильную команду. Спортивный блок, само собой, и айтишники у нас тоже сильные», — подчеркнул он, добавив, что Казахстан был бы не против принять у себя следующие «Игры будущего». На церемонии открытия Путин подчеркнул, что «Игры будущего» — «наш дар мировой спортивной семье», а также напомнил главную причину создания нового формата соревнований: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей <…> „Игры будущего“ — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт». Статья по теме Россия захватывает мировое лидерство в спорте будущего Путин выразил уверенность, что в ближайшем будущем фиджитал-спорт войдет в число популярных видов активного досуга россиян. Новый формат состязаний, по его словам, способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у детей и молодежи. Президент подчеркнул, что международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта — история уникальная. «И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России», — резюмировал он. Предварительный этап «Игр будущего» стартовал 19 февраля. Но основной турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта. По заявлениям организаторов, там принимают участие представители более 100 стран. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Они пройдут в концепции «фиджитал», объединяющей классический спорт и киберспорт. Сами соревнования поделены на пять «вызовов»: Вызов «Спорт», где сочетаются классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-хоккей, фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и другие;

Вызов «Тактика» подразумевает сочетание шутера и игры в лазертаг вживую. Сначала спортсмены сойдутся в таких играх как CS2, Warface и Standoff 2, после чего продолжат матч на арене для игры в лазертаг;

Вызов «Технологии» заключается в соревновании дронов и роботов под управлением участников турнира;

Вызов «Стратегия» — объединение популярных боевых арен со специально разработанной площадкой с испытаниями на выносливость и смекалку. Речь о таких играх как Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и «Мир танков»;

Вызов «Скорость», где участники должны проходить игры на скорость (Speedrun). Эксперты считают, что «Играми будущего» президент Путин разбивает иллюзии западных стран об изоляции России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты в разговоре с URA.RU сошлись во мнениях, что «Играми будущего» президент Путин разбивает иллюзии западных стран об изоляции России. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин уверяет: российский опыт в фиджитал-спорте интересен не только в СНГ, но и другим государствам, в частности недружественным странам: «Россия интересна миру, нам есть что миру предложить. Поэтому заявления Запада о какой-либо блокаде информационной, спортивной или культурой, сталкиваются с суровой действительностью — Россию не заблокировать». «Россия серьезно относится к развитию современных спортивных направлений. Фактически это мероприятие показывает, что мы на государственном уровне поддерживаем современную тенденцию, за которыми не успевает большинство стран мира. То, что Россия благовременно и дальновидно развивает эти актуальные направления уже сейчас, дает хороший задел на лидерство уже в будущем», — считает эксперт. Еще одной причиной организации и проведения «Игр будущего» заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров называет возможность создания Россией нового международного центра силы, способного объединить вокруг себя представителей всех стран. «Это не попытка создать альтернативные Олимпийские игры, это принципиально новый спортивный „продукт“, учитывающий современные тенденции как, собственно, спорта, так и развития киберспортивных состязаний, которые уже сейчас собирают вокруг себя десятки миллионов болельщиков. Причем важно, что Игры будущего не будут зависеть от прихотей международных спортивных федераций. Это открывает дополнительные возможности для всех желающих принять участие заявленных дисциплинах», — считает эксперт. Белокуров подчеркнул, что «Игры будущего» — не попытка создать альтернативные Олимпийские игры, а совершенно новый «продукт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Традиционно международный спорт всегда позиционировал себя вне политики. На практике же, в новейшей истории это далеко от истины. В настоящее время международный спорт — еще один инструмент политического давления. При этом любые спортивные соревнования, особенно международные — это огромный объединительный стимул для каждого общества, — продолжил Белокуров. — Привлечение на проведение первых Игр будущего под эгидой России иностранных лидеров повышает спортивный и политический статус мероприятия, закладывая новый вектор развития международного спорта, не ангажированного конъюнктурой отмен и запретов как части геополитического давления». Говоря об участии глав иностранных государств на открытии «Игр будущего» политтехнолог Сергей Маркелов отмечает, что это событие — хороший повод, чтобы обсудить с российским лидером интересующие их вопросы: «Мероприятие — лишний повод, где можно что-то поделать в рамках политики экономической — неформальная платформа для лидеров иностранных государств. Во-первых, показали, что мы умеем, а во-вторых, пообщались на важные темы — возможность дообсудить нерешенные вопросы. Они обсудят с Путиным свои интересы и наоборот, президент России даст точечные ответы на проекты в их странах. Нам все важно в Средней Азии. Нужно продолжать проводить „трюки“ в ответ на экономические санкции Запада». Также России было важно заполнить образовавшиеся «пробелы» после запрета с подачи Запада участия страны в таких международных соревнованиях как Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу, хоккею и другим спортивным дисциплинам, добавил Маркелов. По его мнению, такие мероприятия как «Игры будущего», в том числе, нужны с точки зрения поднятия духа россиян, сохранения культурных ниш. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин 21 февраля дал старт «Играм будущего» в Казани — соревнованиям по фиджитал-спорту. Президент охарактеризовал событие как дар России мировому спортивному сообществу. Эксперты, следившие вместе с URA.RU за церемонией открытия поясняют, что президент разрушил иллюзии Запада об изоляции России на глазах у лидеров дружественных стран, которые также приехали оценить новый формат спортивных соревнований. Президент Путин прибыл в Казань задолго до открытия «Игр будущего». Но время до мероприятия он использовал с пользой: глава государства отдельно встретился с практически каждым из высокопоставленных гостей. Так Путин пообщался с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин в ходе беседы удивился большой делегации, которая представляет Казахстан на «Играх будущего» (спортсмены из Казахстана будут выступать по 13 дисциплинам). Токаев не стал скрывать: так и было задумано. «Как только я узнал, что такие игры будут проводиться, откровенно говоря, я вызвал двух министров и дал поручение сформировать сильную команду. Спортивный блок, само собой, и айтишники у нас тоже сильные», — подчеркнул он, добавив, что Казахстан был бы не против принять у себя следующие «Игры будущего». На церемонии открытия Путин подчеркнул, что «Игры будущего» — «наш дар мировой спортивной семье», а также напомнил главную причину создания нового формата соревнований: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей <…> „Игры будущего“ — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт». Путин выразил уверенность, что в ближайшем будущем фиджитал-спорт войдет в число популярных видов активного досуга россиян. Новый формат состязаний, по его словам, способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у детей и молодежи. Президент подчеркнул, что международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта — история уникальная. «И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России», — резюмировал он. Предварительный этап «Игр будущего» стартовал 19 февраля. Но основной турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта. По заявлениям организаторов, там принимают участие представители более 100 стран. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Они пройдут в концепции «фиджитал», объединяющей классический спорт и киберспорт. Сами соревнования поделены на пять «вызовов»: Эксперты в разговоре с URA.RU сошлись во мнениях, что «Играми будущего» президент Путин разбивает иллюзии западных стран об изоляции России. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин уверяет: российский опыт в фиджитал-спорте интересен не только в СНГ, но и другим государствам, в частности недружественным странам: «Россия интересна миру, нам есть что миру предложить. Поэтому заявления Запада о какой-либо блокаде информационной, спортивной или культурой, сталкиваются с суровой действительностью — Россию не заблокировать». «Россия серьезно относится к развитию современных спортивных направлений. Фактически это мероприятие показывает, что мы на государственном уровне поддерживаем современную тенденцию, за которыми не успевает большинство стран мира. То, что Россия благовременно и дальновидно развивает эти актуальные направления уже сейчас, дает хороший задел на лидерство уже в будущем», — считает эксперт. Еще одной причиной организации и проведения «Игр будущего» заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров называет возможность создания Россией нового международного центра силы, способного объединить вокруг себя представителей всех стран. «Это не попытка создать альтернативные Олимпийские игры, это принципиально новый спортивный „продукт“, учитывающий современные тенденции как, собственно, спорта, так и развития киберспортивных состязаний, которые уже сейчас собирают вокруг себя десятки миллионов болельщиков. Причем важно, что Игры будущего не будут зависеть от прихотей международных спортивных федераций. Это открывает дополнительные возможности для всех желающих принять участие заявленных дисциплинах», — считает эксперт. «Традиционно международный спорт всегда позиционировал себя вне политики. На практике же, в новейшей истории это далеко от истины. В настоящее время международный спорт — еще один инструмент политического давления. При этом любые спортивные соревнования, особенно международные — это огромный объединительный стимул для каждого общества, — продолжил Белокуров. — Привлечение на проведение первых Игр будущего под эгидой России иностранных лидеров повышает спортивный и политический статус мероприятия, закладывая новый вектор развития международного спорта, не ангажированного конъюнктурой отмен и запретов как части геополитического давления». Говоря об участии глав иностранных государств на открытии «Игр будущего» политтехнолог Сергей Маркелов отмечает, что это событие — хороший повод, чтобы обсудить с российским лидером интересующие их вопросы: «Мероприятие — лишний повод, где можно что-то поделать в рамках политики экономической — неформальная платформа для лидеров иностранных государств. Во-первых, показали, что мы умеем, а во-вторых, пообщались на важные темы — возможность дообсудить нерешенные вопросы. Они обсудят с Путиным свои интересы и наоборот, президент России даст точечные ответы на проекты в их странах. Нам все важно в Средней Азии. Нужно продолжать проводить „трюки“ в ответ на экономические санкции Запада». Также России было важно заполнить образовавшиеся «пробелы» после запрета с подачи Запада участия страны в таких международных соревнованиях как Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу, хоккею и другим спортивным дисциплинам, добавил Маркелов. По его мнению, такие мероприятия как «Игры будущего», в том числе, нужны с точки зрения поднятия духа россиян, сохранения культурных ниш.