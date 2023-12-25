Пермяк отсудил 215 тысяч за отмененный из-за санкций тур в Доминикану

Житель Перми отсудил у турфирмы 215 тысяч рублей, которые ему не хотели возвращать за отмененный тур в Доминиканскую республику. Поездку отменили сразу после начала СВО из-за санкций в отношении российских самолетов, а фирма не хотела добровольно возвращать средства, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.
«Судом постановлено заочное решение, которым ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 215 389 рублей за уплаченные за туристский продукт, 2000 рублей компенсации морального вреда, 108 694 рубля штрафа», — говорится в решении. Компания подала апелляцию на решение суда и в Пермском краевом суде снизили сумму штрафа, но увеличили сумму компенсации морального вреда.
Как сообщается в решении, полет на остров должен был состоятся в марте 2023 года. Однако после начавшейся спецоперации РФ на территории Украины в отношении России были введены санкции, в том числе для российских самолетов закрыли небо над территорией Евросоюза. Это стало причиной отмены рейсов в республику. Туристическая компания добровольно отказалась возвращать средства пермяку.
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