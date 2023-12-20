Newsweek: санкции против РФ не снимут даже после конца СВО

20 декабря 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Окончание СВО не гарантирует снятие санкций с России, пишет Newsweek Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные ограничения против России не будут сняты даже после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Надо отдавать себе отчет в том, что санкции не будут сняты после окончания СВО на Украине», — передает слова источника Newsweek. Он добавил, что даже если снятие санкций станет частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, выполнение этого обязательства будет трудным. Основная проблема заключается в процедуре принятия решений о санкциях. Независимо от вопроса о введении, отмене или даже смягчении санкционного режима, необходимо достичь единогласного согласия среди 27 стран Европейского союза. Если хотя бы одна из этих стран не поддержит снятие санкций ни при каких обстоятельствах, этот вопрос может быть отложен на неопределенное время, заключил источник. Согласно заявлению замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, Великобритания сохранит санкции против России после окончания конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также уверена в сохранении антироссийских санкций на долгое время и формирует свою политику с учетом этого факта, передает Life .

Введенные ограничения против России не будут сняты даже после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Надо отдавать себе отчет в том, что санкции не будут сняты после окончания СВО на Украине», — передает слова источника Newsweek. Он добавил, что даже если снятие санкций станет частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, выполнение этого обязательства будет трудным. Основная проблема заключается в процедуре принятия решений о санкциях. Независимо от вопроса о введении, отмене или даже смягчении санкционного режима, необходимо достичь единогласного согласия среди 27 стран Европейского союза. Если хотя бы одна из этих стран не поддержит снятие санкций ни при каких обстоятельствах, этот вопрос может быть отложен на неопределенное время, заключил источник. Согласно заявлению замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, Великобритания сохранит санкции против России после окончания конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также уверена в сохранении антироссийских санкций на долгое время и формирует свою политику с учетом этого факта, передает Life.