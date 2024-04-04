Активист-тундровик обвинил чиновников ЯНАО в информатаке

Местного активиста Ейко Сэротэтто обвинили в связях с иноагентами Фото: Илья Московец © URA.RU

За информационной атакой в социальных сетях на местного активиста-тундровика Ейко Сэротэтто могут стоять ямальские чиновники. Об этом сам «красный оленевод» рассказал корреспонденту URA.RU, комментируя свои обвинительные посты во «ВКонтакте».

«Ейко, объяснись! Даешь интервью иностранным агентам. Говоришь, что ненцы гибнут, и ты не можешь это прокомментировать из-за законов? Это что же там за комментарий у тебя, который за рамки закона выходит? Патриот за свои комментарии не боится! А ты еще и чужие, неудобные в своей группе обсуждаешь. Скажи, на какой ты стороне! Следственный комитет по ЯНАО, не ваш ли это клиент случайно? Ненцы Ямала, будьте осторожны», — пост ст таким содержанием появился в паблике «ЧП Ямал».

Сам Сэротэтто в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился, с чем может быть связно размещение подобного поста. «Вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, атака идет с фейковых страниц. Интервью иностранным СМИ я не давал, а только российским журналистам. Фразы вырваны из контекста, что-то смонтировали. Не понимаю, к чему они это делают. В наше время нужна консолидация, а они (чиновники — ред.) занимаются раздором», — рассказал активист.

Агентство обратилось за комментариями в пресс-службу правительства ЯНАО. «Не в нашей компетенции оценивать логику умозаключения в данном случае. Для этого существуют более узкие специалисты», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что активист-тундровик из ЯНАО Ейко Сэротэтто в 2025 году не исключил своего выдвижения в депутаты окружного законодательного собрания. По словам инсайдеров, все активности Сэротэтто сейчас связаны с защитой прав тундровиков.