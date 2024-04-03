Активность тундровика из ЯНАО связали с его выдвижением в депутаты. Инсайд

Активист из ЯНАО Ейко Сэротэтто не исключил участия в выборах в 2025 году

04 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

КМНС надеются изменить формат отношений с чиновниками, рассказали журналистам Фото: Илья Московец © URA.RU Активист-тундровик из ЯНАО Ейко Сэротэтто в 2025 году будет выдвигаться в депутаты окружного законодательного собрания. Этим источники URA.RU объяснили возросшую общественную активность «красного оленевода» и его противостояние с местными чиновниками на почве защиты прав коренного населения. «Ейко Сэротэтто метит в депутаты заксобрания ЯНАО. Именно стремлением получить место в региональном парламенте объясняется внезапный всплеск активности „красного оленевода“. При этом на выборы 2025 года активист, скорее всего, пойдет как самовыдвиженец», — рассказывают собеседники агентства. По словам инсайдеров, все активности Сэротэтто сейчас связаны с защитой прав тундровиков. Да и деятельность его нацелена на то, чтобы показать, кто на самом деле должен представлять интересы коренных народов севера. Сам Сэротэтто в разговоре с корреспондентом URA.RU не исключил возможности своего выдвижения. «Все зависит от воли народа. Если они захотят меня видеть в качестве депутата, то я буду баллотироваться, как самовыдвиженец», — рассказал активист. Ранее URA.RU сообщало, что коренное население ЯНАО передало губернатору Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. По словам северян, в регионе необходимо изменить принципы взаимодействия власти и КМНС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активист-тундровик из ЯНАО Ейко Сэротэтто в 2025 году будет выдвигаться в депутаты окружного законодательного собрания. Этим источники URA.RU объяснили возросшую общественную активность «красного оленевода» и его противостояние с местными чиновниками на почве защиты прав коренного населения. «Ейко Сэротэтто метит в депутаты заксобрания ЯНАО. Именно стремлением получить место в региональном парламенте объясняется внезапный всплеск активности „красного оленевода“. При этом на выборы 2025 года активист, скорее всего, пойдет как самовыдвиженец», — рассказывают собеседники агентства. По словам инсайдеров, все активности Сэротэтто сейчас связаны с защитой прав тундровиков. Да и деятельность его нацелена на то, чтобы показать, кто на самом деле должен представлять интересы коренных народов севера. Сам Сэротэтто в разговоре с корреспондентом URA.RU не исключил возможности своего выдвижения. «Все зависит от воли народа. Если они захотят меня видеть в качестве депутата, то я буду баллотироваться, как самовыдвиженец», — рассказал активист. Ранее URA.RU сообщало, что коренное население ЯНАО передало губернатору Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. По словам северян, в регионе необходимо изменить принципы взаимодействия власти и КМНС.