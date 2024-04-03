03 апреля 2024
02 апреля 2024

Активность тундровика из ЯНАО связали с его выдвижением в депутаты. Инсайд

Активист из ЯНАО Ейко Сэротэтто не исключил участия в выборах в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , ненцы, день оленевода
КМНС надеются изменить формат отношений с чиновниками, рассказали журналистам Фото:

Активист-тундровик из ЯНАО Ейко Сэротэтто в 2025 году будет выдвигаться в депутаты окружного законодательного собрания. Этим источники URA.RU объяснили возросшую общественную активность «красного оленевода» и его противостояние с местными чиновниками на почве защиты прав коренного населения.

«Ейко Сэротэтто метит в депутаты заксобрания ЯНАО. Именно стремлением получить место в региональном парламенте объясняется внезапный всплеск активности „красного оленевода“. При этом на выборы 2025 года активист, скорее всего, пойдет как самовыдвиженец», — рассказывают собеседники агентства.

По словам инсайдеров, все активности Сэротэтто сейчас связаны с защитой прав тундровиков. Да и деятельность его нацелена на то, чтобы показать, кто на самом деле должен представлять интересы коренных народов севера.

Сам Сэротэтто в разговоре с корреспондентом URA.RU не исключил возможности своего выдвижения. «Все зависит от воли народа. Если они захотят меня видеть в качестве депутата, то я буду баллотироваться, как самовыдвиженец», — рассказал активист.

Ранее URA.RU сообщало, что коренное население ЯНАО передало губернатору Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. По словам северян, в регионе необходимо изменить принципы взаимодействия власти и КМНС.

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Активист-тундровик из ЯНАО Ейко Сэротэтто в 2025 году будет выдвигаться в депутаты окружного законодательного собрания. Этим источники URA.RU объяснили возросшую общественную активность «красного оленевода» и его противостояние с местными чиновниками на почве защиты прав коренного населения. «Ейко Сэротэтто метит в депутаты заксобрания ЯНАО. Именно стремлением получить место в региональном парламенте объясняется внезапный всплеск активности „красного оленевода“. При этом на выборы 2025 года активист, скорее всего, пойдет как самовыдвиженец», — рассказывают собеседники агентства. По словам инсайдеров, все активности Сэротэтто сейчас связаны с защитой прав тундровиков. Да и деятельность его нацелена на то, чтобы показать, кто на самом деле должен представлять интересы коренных народов севера. Сам Сэротэтто в разговоре с корреспондентом URA.RU не исключил возможности своего выдвижения. «Все зависит от воли народа. Если они захотят меня видеть в качестве депутата, то я буду баллотироваться, как самовыдвиженец», — рассказал активист. Ранее URA.RU сообщало, что коренное население ЯНАО передало губернатору Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. По словам северян, в регионе необходимо изменить принципы взаимодействия власти и КМНС.
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