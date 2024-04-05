Суд изменил приговор пилоту SSJ100, из-за которого погибли более 40 человек

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 сядет на 6 лет, но не будет платить ущерб
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Самолет загорелся при приземлении в Шереметьево Фото:

В пятницу Московский областной суд оставил для пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова наказание в виде лишения свободы на шесть лет без изменений. Об этом сообщила Новости адвокат осужденного Наталья Митусова.

«Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья в части назначенного наказания без изменений», — передают РИА Новости слова юриста. Она уточнила, что суд пересмотрел решение по некоторым пунктам. Теперь Евдокимов не должен платить компенсации двум родственникам погибших в размере 1,5 миллиона.

URA.RU сообщало, что Химкинский подмосковный суд приговорил пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова к шести годам лишения свободы. Пожар произошел на воздушном судне во время экстренной посадки в Шереметьево. В аварии погиб 41 пассажир. Евдокимову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации».

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В пятницу Московский областной суд оставил для пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова наказание в виде лишения свободы на шесть лет без изменений. Об этом сообщила Новости адвокат осужденного Наталья Митусова. «Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда Подмосковья в части назначенного наказания без изменений», — передают РИА Новости слова юриста. Она уточнила, что суд пересмотрел решение по некоторым пунктам. Теперь Евдокимов не должен платить компенсации двум родственникам погибших в размере 1,5 миллиона. URA.RU сообщало, что Химкинский подмосковный суд приговорил пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова к шести годам лишения свободы. Пожар произошел на воздушном судне во время экстренной посадки в Шереметьево. В аварии погиб 41 пассажир. Евдокимову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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