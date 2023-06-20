Командиру SSJ100, из-за которого сгорели более 40 человек, вынесли приговор

20 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии поселения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево Химкинский подмосковный суд приговорил пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова к шести годам колонии поселения. В 2019 году самолет под его управлением загорелся из-за жесткой посадки, в результате чего погиб 41 человек. «Суд назначил [Евдокимову] наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселения», — говорится в сообщении Химкинского суда, приводит РИА Новости. Уточняется, что пилота обвинили по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта». Пассажирский Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва—Мурманск, потерпел крушение 5 мая 2019 года. Самолет запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении транспорт загорелся, в результате чего погиб 41 из 78 пассажиров. После катастрофы глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Superjet 100 может ждать ребрендинг. Спустя время авиаэксперт и пилот Владимир Сальников заявил, что причиной катастрофы стал тот факт, что пилот Superjet 100 поддался панике и не мог контролировать свои действия. По его словам, пилотом был нарушен протокол поведения во время нештатных ситуаций.

Химкинский подмосковный суд приговорил пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова к шести годам колонии поселения. В 2019 году самолет под его управлением загорелся из-за жесткой посадки, в результате чего погиб 41 человек. «Суд назначил [Евдокимову] наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселения», — говорится в сообщении Химкинского суда, приводит РИА Новости. Уточняется, что пилота обвинили по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта». Пассажирский Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва—Мурманск, потерпел крушение 5 мая 2019 года. Самолет запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении транспорт загорелся, в результате чего погиб 41 из 78 пассажиров. После катастрофы глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Superjet 100 может ждать ребрендинг. Спустя время авиаэксперт и пилот Владимир Сальников заявил, что причиной катастрофы стал тот факт, что пилот Superjet 100 поддался панике и не мог контролировать свои действия. По его словам, пилотом был нарушен протокол поведения во время нештатных ситуаций.