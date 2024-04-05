В ЯНАО спрогнозировали аномально низкую погоду

Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4-6 градусов выше нормы. Иная ситуация на севере страны — в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы», — сообщил синоптик РИА Новостям.
По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы.
По территории ЯНАО ожидается 6 апреля прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковеца, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа. В МЧС РФ по ЯНАО также предупредили ямальцев о сильном порывистом ветре. В северной части Ямальского и Тазовского районов порывы 19-24 метров в секунду.
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Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4-6 градусов выше нормы. Иная ситуация на севере страны — в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы», — сообщил синоптик РИА Новостям. По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы. По территории ЯНАО ожидается 6 апреля прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковеца, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа. В МЧС РФ по ЯНАО также предупредили ямальцев о сильном порывистом ветре. В северной части Ямальского и Тазовского районов порывы 19-24 метров в секунду.