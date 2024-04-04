Ямальцев предупредили о надвигающемся холодном фронте и гололедице

В субботу 6 апреля по территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Резкие перепады от околоплюсовых до минусовых температур приведут к гололедице на дорогах округа. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«В ночь на субботу холодный фронт пройдет через Уренгой — Сургут — Ханты-Мансийск — Екатеринбург. В результате ливневые осадки в виде дождя начнут переходить в заряды мокрого снега и снега, а плюсовые температуры сменятся минусом, из-за чего на дорогах образуется гололедица толщиной до 3-5 мм», — сообщил Тишковец. Ночная температура будет в пределах -18, -23 градусов.
В МЧС РФ по ЯНАО также предупредили ямальцев о сильном порывистом ветре. «Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с ожидается в Приуральском, Тазовском районах. На севере Надымского и Пуровского района порывы 17-22 м/с, в северной части Ямальского и Тазовского районов порывы 19-24 м/с», — сообщил официальный telegram-канал МЧС ЯНАО.
Столбик термометра ночью в ЯНАО будет опускаться от -15 до -20 градусов. Днем воздух прогреется до -10, -5.
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В субботу 6 апреля по территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Резкие перепады от околоплюсовых до минусовых температур приведут к гололедице на дорогах округа. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. «В ночь на субботу холодный фронт пройдет через Уренгой — Сургут — Ханты-Мансийск — Екатеринбург. В результате ливневые осадки в виде дождя начнут переходить в заряды мокрого снега и снега, а плюсовые температуры сменятся минусом, из-за чего на дорогах образуется гололедица толщиной до 3-5 мм», — сообщил Тишковец. Ночная температура будет в пределах -18, -23 градусов. В МЧС РФ по ЯНАО также предупредили ямальцев о сильном порывистом ветре. «Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с ожидается в Приуральском, Тазовском районах. На севере Надымского и Пуровского района порывы 17-22 м/с, в северной части Ямальского и Тазовского районов порывы 19-24 м/с», — сообщил официальный telegram-канал МЧС ЯНАО. Столбик термометра ночью в ЯНАО будет опускаться от -15 до -20 градусов. Днем воздух прогреется до -10, -5.