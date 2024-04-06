ТАСС: дамба в Орске полностью разрушилась

Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Дамба в Орске разрушилась. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Дамба в Орске полностью разрушилась, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС.
Обновлено 12:32
Информация о полном разрушении дамбы в Орске опровергнута. Об этом заявили в правительстве Оренбургской области, передает ТАСС.
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