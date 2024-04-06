ТАСС: дамба в Орске полностью разрушилась

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Дамба на реке Тура. Тюмень
Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Дамба в Орске разрушилась. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

«Дамба в Орске полностью разрушилась, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС.

Обновлено 12:32

Информация о полном разрушении дамбы в Орске опровергнута. Об этом заявили в правительстве Оренбургской области, передает ТАСС.

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Дамба в Орске разрушилась. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Дамба в Орске полностью разрушилась, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС. Обновлено 12:32 Информация о полном разрушении дамбы в Орске опровергнута. Об этом заявили в правительстве Оренбургской области, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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