05 апреля 2024

В ЯНАО из-за погоды закрыто движение по двум зимникам

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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО закрыто два зимника Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО перекрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение закрыто для всего типов транспортных средств! На участке Салемал-Панаевск-Яр-Сале зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и на зимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства.

Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Та же ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Якутии.

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Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО перекрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с неблагоприятными погодными условиями движение закрыто для всего типов транспортных средств! На участке Салемал-Панаевск-Яр-Сале зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и на зимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства. Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Та же ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Якутии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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