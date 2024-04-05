В ЯНАО из-за погоды закрыто движение по двум зимникам

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО перекрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение закрыто для всего типов транспортных средств! На участке Салемал-Панаевск-Яр-Сале зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и на зимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства.
Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Та же ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Якутии.
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Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО перекрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с неблагоприятными погодными условиями движение закрыто для всего типов транспортных средств! На участке Салемал-Панаевск-Яр-Сале зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и на зимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — написано в telegram-канале ведомства. Температура воздуха с 6 апреля и до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы. Та же ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Якутии.