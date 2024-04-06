Глава района взял на контроль взрыв в доме в Татарстане

07 апреля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Администрация района и города находятся на месте ЧП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Татарстана прогремел взрыв Глава Нурлатского муниципального района Дамир Ишкинеев взял под свой контроль ситуацию со взрывом многоквартирного дома в Нурлате (Татарстан). Все специальные службы, администрация района и города находятся на месте ЧП, сообщил Ишкинеев в соцсетях. «Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе „Ледок“. Ситуация находится на контроле руководства района», — написал Ишкинеев на своей странице во «ВКонтакте». Он уточнил, что все спецслужбы, администрация района и города находятся на месте происшествия. В Нурлате вечером 6 апреля в многоквартирном доме на улице Заводской прогремел взрыв. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. По словам Минздрава Республики Татарстан, пострадало два человека. Кроме того, были эвакуированы из подъезда три человека. На месте находятся 32 специалиста и 10 единиц техники. Сейчас там работают следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нурлатского муниципального района Дамир Ишкинеев взял под свой контроль ситуацию со взрывом многоквартирного дома в Нурлате (Татарстан). Все специальные службы, администрация района и города находятся на месте ЧП, сообщил Ишкинеев в соцсетях. «Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе „Ледок“. Ситуация находится на контроле руководства района», — написал Ишкинеев на своей странице во «ВКонтакте». Он уточнил, что все спецслужбы, администрация района и города находятся на месте происшествия. В Нурлате вечером 6 апреля в многоквартирном доме на улице Заводской прогремел взрыв. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. По словам Минздрава Республики Татарстан, пострадало два человека. Кроме того, были эвакуированы из подъезда три человека. На месте находятся 32 специалиста и 10 единиц техники. Сейчас там работают следователи.