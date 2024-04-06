В Минздраве Татарстана раскрыли число пострадавших при взрыве в жилом доме

Минздрав Татарстана: при взрыве в Нурлате пострадало два человека

При взрыве пострадало два человека, сообщили в минздраве по Республике Татарстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При взрыве в жилом доме в Нурлате (Республика Татарстан) пострадало два человека. Об этом сообщили в Минздраве по Республике Татарстан.

«По состоянию на 22:00 [мск есть] два пострадавших [в] легкой степени [тяжести]. Информация обновляется», — передает слова ведомста ТАСС.

Взрыв произошел в ночь на 7 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже, сообщали в МЧС России.