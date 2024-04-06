06 апреля 2024

В Минздраве Татарстана раскрыли число пострадавших при взрыве в жилом доме

Минздрав Татарстана: при взрыве в Нурлате пострадало два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, больница
При взрыве пострадало два человека, сообщили в минздраве по Республике Татарстан Фото:

При взрыве в жилом доме в Нурлате (Республика Татарстан) пострадало два человека. Об этом сообщили в Минздраве по Республике Татарстан.

«По состоянию на 22:00 [мск есть] два пострадавших [в] легкой степени [тяжести]. Информация обновляется», — передает слова ведомста ТАСС.

Взрыв произошел в ночь на 7 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже, сообщали в МЧС России.

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При взрыве в жилом доме в Нурлате (Республика Татарстан) пострадало два человека. Об этом сообщили в Минздраве по Республике Татарстан. «По состоянию на 22:00 [мск есть] два пострадавших [в] легкой степени [тяжести]. Информация обновляется», — передает слова ведомста ТАСС. Взрыв произошел в ночь на 7 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже, сообщали в МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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