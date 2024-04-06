В Минздраве Татарстана раскрыли число пострадавших при взрыве в жилом доме

При взрыве пострадало два человека, сообщили в минздраве по Республике Татарстан
При взрыве в жилом доме в Нурлате (Республика Татарстан) пострадало два человека. Об этом сообщили в Минздраве по Республике Татарстан.
«По состоянию на 22:00 [мск есть] два пострадавших [в] легкой степени [тяжести]. Информация обновляется», — передает слова ведомста ТАСС.
Взрыв произошел в ночь на 7 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже, сообщали в МЧС России.
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