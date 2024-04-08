«Коммерсант»: экс-полковник СК пытался скрыться от ФСБ в Донецке

Экс-заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко с сентября 2023 года скрывался у родителей гражданской супруги в ДНР. Уехал он туда из-за уголовного дела о растрате вверенного имущества. Несмотря на то, что экс-полковник отключил телефон, его все равно смогли вычислить, пишет газета «Коммерсант».
«Арестованный по уголовному делу о растрате вверенного имущества … Александр Избенко, узнав в свое время о грозящем ему уголовном преследовании, скрывался в зоне проведения СВО. Сотрудники ФСБ обнаружили отключившего мобильный телефон полковника юстиции, известного по целому ряду резонансных дел, в ДНР у родителей его гражданской супруги», —
Избенко попросил о мере пресечения в виде домашнего ареста, сказав, что сбегать более не намерен и готов являться по первому требованию. Однако судья удовлетворила ходатайство следствия, отправив его в СИЗО до 12 июня 2024 года.
Басманный суд Москвы арестовал Избенко по обвинению в растратах. Он расследовал гибель президента компании Total Кристофа де Маржери в результате крушения лайнера во Внуково в 2014 году, а также стрельбу в казанской гимназии в 2021 году.
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