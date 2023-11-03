Ключевой силовик в деле о теракте в казанской гимназии попался на растрате

«Коммерсант»: следователя Избенко обвинили в двух эпизодах растраты

03 ноября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Избенко обвинили в растратах, нанесших ущерб стране на более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко по обвинению в растратах. Он расследовал гибель президента компании Total Кристофа де Маржери в результате крушения лайнера во Внуково в 2014 году, а также стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. «Уголовное дело об особо крупной растрате в отношении Александра Избенко было возбуждено первым заместителем председателя СКР Эдуардом Кабурнеевым 12 октября 2023 года», — передает « Коммерсант ». Уточняется, что его обвиняют в двух эпизодах растраты, нанесших ущерб государству на сумму более миллиона рублей. В статье указали, что один из фигурантов этого дела обратился в правоохранительные органы. Избенко задержали 26 октября, тогда же ему предъявили обвинения. Сам обвиняемый просил домашнего ареста в качестве наказания. Избенко занимался многими громкими делами. Так, он расследовал авиакатастрофу с участием самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр» в 2011 году, в результате которой погибли 47 человек. Также в 2014 году он участвовал в деле о теракте в самолете Airbus 321 над Синайским полуостровом. Кроме того, он занимался расследованием массового убийства в казанской гимназии в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко по обвинению в растратах. Он расследовал гибель президента компании Total Кристофа де Маржери в результате крушения лайнера во Внуково в 2014 году, а также стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. «Уголовное дело об особо крупной растрате в отношении Александра Избенко было возбуждено первым заместителем председателя СКР Эдуардом Кабурнеевым 12 октября 2023 года», — передает «Коммерсант». Уточняется, что его обвиняют в двух эпизодах растраты, нанесших ущерб государству на сумму более миллиона рублей. В статье указали, что один из фигурантов этого дела обратился в правоохранительные органы. Избенко задержали 26 октября, тогда же ему предъявили обвинения. Сам обвиняемый просил домашнего ареста в качестве наказания. Избенко занимался многими громкими делами. Так, он расследовал авиакатастрофу с участием самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр» в 2011 году, в результате которой погибли 47 человек. Также в 2014 году он участвовал в деле о теракте в самолете Airbus 321 над Синайским полуостровом. Кроме того, он занимался расследованием массового убийства в казанской гимназии в 2021 году.