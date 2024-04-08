Правительство направит 450 млрд рублей на уникальное оборудование «мегасайнс»

08 апреля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мишустин объявил о продлении соответствующей программы до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России профинансируют на 450 млрд рублей и продлят до 2030 года программу, благодаря которой в стране появятся уникальные установки класса «мегасайнс», которые необходимы для синхротронных и нейтронных высокотехнологичных исследований. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного совещания с вице-премьерами. «Эта сфера [развитие науки] приобретает все большее значение, учитывая те масштабные задачи, которые поставил перед нами президент. Мы продолжаем укреплять ее потенциал, используя широкий комплекс мер», — заявил Мишустин на совещании. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Правительство направит 1,5 млрд рублей на повышение доступности медицины в РФ Программа «мегасайнс», как отметил премьер, будет продлена до 2030 года, дополнительно ее профинансируют на 450 млрд рублей. Предполагается, что благодаря этим мерам в России появятся синхротронные и нейтронные установки, необходимые для исследований и ядерной медицины. В связи с продлением программ, заявил Мишустин, будет добавлен третий этап реализации, в которой появятся новые меры по расширению исследовательской инфраструктуры, инновационные клинические испытания медицинских изделий. «Надо сделать все необходимое, чтобы скорее нарастить собственные компетенции в критически значимых отраслях», — заключил Михаил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России профинансируют на 450 млрд рублей и продлят до 2030 года программу, благодаря которой в стране появятся уникальные установки класса «мегасайнс», которые необходимы для синхротронных и нейтронных высокотехнологичных исследований. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного совещания с вице-премьерами. «Эта сфера [развитие науки] приобретает все большее значение, учитывая те масштабные задачи, которые поставил перед нами президент. Мы продолжаем укреплять ее потенциал, используя широкий комплекс мер», — заявил Мишустин на совещании. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Программа «мегасайнс», как отметил премьер, будет продлена до 2030 года, дополнительно ее профинансируют на 450 млрд рублей. Предполагается, что благодаря этим мерам в России появятся синхротронные и нейтронные установки, необходимые для исследований и ядерной медицины. В связи с продлением программ, заявил Мишустин, будет добавлен третий этап реализации, в которой появятся новые меры по расширению исследовательской инфраструктуры, инновационные клинические испытания медицинских изделий. «Надо сделать все необходимое, чтобы скорее нарастить собственные компетенции в критически значимых отраслях», — заключил Михаил Мишустин.