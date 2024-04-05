Правительство направит 1,5 млрд рублей на повышение доступности медицины в РФ

Власти профинансируют медицинские программы на сумму 1,5 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на оснащение 49 медорганизаций современным оборудованием. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия-24» пятого апреля.
«Сегодня правительством принято решение направить свыше полутора миллиардов рублей на оснащение отделения медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах, туда будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования», — заявил Михаил Мишустин.
Работа ведется в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Всего на ее финансирование предусмотрено более 7,7 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году правительство продолжит повышать доступность медицинской реабилитации для граждан РФ.
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