Правительство направит 1,5 млрд рублей на повышение доступности медицины в РФ

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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
По словам Мишустина, средства пойдут на закупку более 600 единиц различного современного оборудования для медучреждений. Фото:

Власти профинансируют медицинские программы на сумму 1,5 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на оснащение 49 медорганизаций современным оборудованием. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия-24» пятого апреля.

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«Сегодня правительством принято решение направить свыше полутора миллиардов рублей на оснащение отделения медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах, туда будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования», — заявил Михаил Мишустин.

Работа ведется в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Всего на ее финансирование предусмотрено более 7,7 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году правительство продолжит повышать доступность медицинской реабилитации для граждан РФ.

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Власти профинансируют медицинские программы на сумму 1,5 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на оснащение 49 медорганизаций современным оборудованием. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия-24» пятого апреля. «Сегодня правительством принято решение направить свыше полутора миллиардов рублей на оснащение отделения медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах, туда будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования», — заявил Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Всего на ее финансирование предусмотрено более 7,7 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году правительство продолжит повышать доступность медицинской реабилитации для граждан РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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