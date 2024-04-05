Общество Здоровье Правительство направит 1,5 млрд рублей на повышение доступности медицины в РФ 05 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + По словам Мишустина, средства пойдут на закупку более 600 единиц различного современного оборудования для медучреждений. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти профинансируют медицинские программы на сумму 1,5 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на оснащение 49 медорганизаций современным оборудованием. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия-24» пятого апреля. Новость по теме Путин: МРОТ в России увеличится до 35 тысяч рублей к 2030 году «Сегодня правительством принято решение направить свыше полутора миллиардов рублей на оснащение отделения медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах, туда будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования», — заявил Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Всего на ее финансирование предусмотрено более 7,7 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году правительство продолжит повышать доступность медицинской реабилитации для граждан РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти профинансируют медицинские программы на сумму 1,5 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на оснащение 49 медорганизаций современным оборудованием. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия-24» пятого апреля. «Сегодня правительством принято решение направить свыше полутора миллиардов рублей на оснащение отделения медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах, туда будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования», — заявил Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Всего на ее финансирование предусмотрено более 7,7 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году правительство продолжит повышать доступность медицинской реабилитации для граждан РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям