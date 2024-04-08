Путин придумал, как замотивировать россиян заниматься спортом

Путин поручил предусмотреть мероприятия для мотивации граждан к спорту
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин призвал создать цифровые платформы мотивации россиян Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил провести мероприятия, которые будут мотивировать граждан заниматься спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в поручении президента. Отмечается, что это необходимо сделать при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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Президент РФ Владимир Путин поручил провести мероприятия, которые будут мотивировать граждан заниматься спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в поручении президента. Отмечается, что это необходимо сделать при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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