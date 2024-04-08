Путин придумал, как замотивировать россиян заниматься спортом

Путин поручил предусмотреть мероприятия для мотивации граждан к спорту

08 апреля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал создать цифровые платформы мотивации россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил провести мероприятия, которые будут мотивировать граждан заниматься спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в поручении президента. Отмечается, что это необходимо сделать при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил провести мероприятия, которые будут мотивировать граждан заниматься спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в поручении президента. Отмечается, что это необходимо сделать при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.