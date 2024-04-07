Город ХМАО рискует лишиться единственной аптеки, где производят лекарства

08 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

В Мегионе аптека №246, где изготавливают лекарства, оказалась под угрозой закрытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе предприниматель планирует забрать у аптеки № 246 помещение для лаборатории. В результате, по данным источника URA.RU в местном истеблишменте, город лишится единственной аптеки, где производят лекарства. Ближайшая окажется в Нижневартовске, расстояние до которого около 35 км. «Единственная аптека со специальным помещением, в котором изготавливаются непосредственно препараты для жителей: для диабетиков, для психически больных и наркозависимых, — вот-вот лишится своей лаборатории. Владелец, частное лицо, планирует забрать у аптеки это помещение. Жителям придется ездить в Нижневартовск за физраствором», — сообщает заявитель. По данным источника, помещение аптеки было передано из муниципальной собственности в частные руки. «За это проголосовали депутаты городской думы еще при предыдущем главе города, ныне покойном Олеге Дейнеке», — уточнил информатор. Одна из сотрудниц аптеки на условиях анонимности подтвердила информацию, но подробности раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие начальства. В департамент здравоохранения ХМАО и пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мегионе предприниматель планирует забрать у аптеки № 246 помещение для лаборатории. В результате, по данным источника URA.RU в местном истеблишменте, город лишится единственной аптеки, где производят лекарства. Ближайшая окажется в Нижневартовске, расстояние до которого около 35 км. «Единственная аптека со специальным помещением, в котором изготавливаются непосредственно препараты для жителей: для диабетиков, для психически больных и наркозависимых, — вот-вот лишится своей лаборатории. Владелец, частное лицо, планирует забрать у аптеки это помещение. Жителям придется ездить в Нижневартовск за физраствором», — сообщает заявитель. По данным источника, помещение аптеки было передано из муниципальной собственности в частные руки. «За это проголосовали депутаты городской думы еще при предыдущем главе города, ныне покойном Олеге Дейнеке», — уточнил информатор. Одна из сотрудниц аптеки на условиях анонимности подтвердила информацию, но подробности раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие начальства. В департамент здравоохранения ХМАО и пресс-службу администрации Мегиона направлен запрос. Ответ ожидается.