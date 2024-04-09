В Перми эвакуировали школу № 132. Фото

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эвакуация детей из школы №31. Курган, гимназия 31, школа 31, школа №31
На месте работают сотрудники правоохранительных органов (архивное фото) Фото:

В Перми эвакуировали учащихся школы № 132. На месте работают экстренные службы.

«В Перми эвакуировали школу № 132 по ул. Баумана, 27», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь» и публикует фото с места событий. На кадрах видно, что на месте работают оперативные службы.

Отмечается, что к школе приходят родители и забирают детей. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Обновлено:

В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности сообщили, что поступило анонимное сообщение о возможном минировании в школе № 132. На место выехали оперативные службы. Угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников нет.

У школы дежурит скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов
У школы дежурит скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов
Фото:

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В Перми эвакуировали учащихся школы № 132. На месте работают экстренные службы. «В Перми эвакуировали школу № 132 по ул. Баумана, 27», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь» и публикует фото с места событий. На кадрах видно, что на месте работают оперативные службы. Отмечается, что к школе приходят родители и забирают детей. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Обновлено: В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности сообщили, что поступило анонимное сообщение о возможном минировании в школе № 132. На место выехали оперативные службы. Угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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