На месте работают сотрудники правоохранительных органов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми эвакуировали учащихся школы № 132. На месте работают экстренные службы.

«В Перми эвакуировали школу № 132 по ул. Баумана, 27», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь» и публикует фото с места событий. На кадрах видно, что на месте работают оперативные службы.

Отмечается, что к школе приходят родители и забирают детей. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности сообщили, что поступило анонимное сообщение о возможном минировании в школе № 132. На место выехали оперативные службы. Угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников нет.

У школы дежурит скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов telegram-канал «РБК-Пермь» Фото: