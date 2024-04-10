Пострадавшим от паводка в Оренбуржье начали выплачивать деньги

10 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Администрация Орска сообщила, что около 1300 жителей отправили документы на компенсацию ущерба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске около двух тысяч человек, пострадавших от недавнего паводка, обратились за первой единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация Орска. Там отметили, что финансовая помощь уже начала поступать на банковские счета жителей. «Около двух тысяч орчан, пострадавших от паводка, подали заявления на получение первой единовременной выплаты в 20 тысяч рублей. Деньги уже начали поступать на счета жителей», — заявила администрация в своем telegram-канале. Среди заявителей более 1300 человек подали документы на компенсацию ущерба, причиненного их имуществу. По этим обращениям уже одобрено около 300 заявлений, остальные находятся на рассмотрении. По словам администрации, четыре человека из числа пострадавших обратились за компенсацией вреда здоровью, их заявления в настоящее время рассматриваются. Там подчеркнули, что жители Орска, чьи дома оказались в зоне подтопления, могут претендовать на единовременную выплату и возмещение убытков от частичной или полной потери имущества. Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что все дома, пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области, будут обследованы, передает RT. Администрация Оренбурга сообщила, что за прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске около двух тысяч человек, пострадавших от недавнего паводка, обратились за первой единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация Орска. Там отметили, что финансовая помощь уже начала поступать на банковские счета жителей. «Около двух тысяч орчан, пострадавших от паводка, подали заявления на получение первой единовременной выплаты в 20 тысяч рублей. Деньги уже начали поступать на счета жителей», — заявила администрация в своем telegram-канале. Среди заявителей более 1300 человек подали документы на компенсацию ущерба, причиненного их имуществу. По этим обращениям уже одобрено около 300 заявлений, остальные находятся на рассмотрении. По словам администрации, четыре человека из числа пострадавших обратились за компенсацией вреда здоровью, их заявления в настоящее время рассматриваются. Там подчеркнули, что жители Орска, чьи дома оказались в зоне подтопления, могут претендовать на единовременную выплату и возмещение убытков от частичной или полной потери имущества. Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что все дома, пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области, будут обследованы, передает RT. Администрация Оренбурга сообщила, что за прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр.