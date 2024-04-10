Уровень воды в Урале за сутки вырос почти на метр

За прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров», — говорится в сообщении
Отмечается, что днем ранее в 22:00 уровень воды превысил опасную отметку в 930 см. Специалисты прогнозируют, что 10 апреля уровень воды увеличиться на 30-70 см.
Ранее сообщалось, что уровень Урала поднялся на полметра за ночь. В области подтоплено более 12 тысяч жилых домов.
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