Уровень воды в Урале за сутки вырос почти на метр

Администрация Оренбурга: уровень воды в Урале вырос на 81 см за день

10 апреля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

За прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр. Об этом сообщает администрация Оренбурга. «За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Оренбурга. Отмечается, что днем ранее в 22:00 уровень воды превысил опасную отметку в 930 см. Специалисты прогнозируют, что 10 апреля уровень воды увеличиться на 30-70 см. Ранее сообщалось, что уровень Урала поднялся на полметра за ночь. В области подтоплено более 12 тысяч жилых домов.