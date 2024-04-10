Уровень воды в Урале за сутки вырос почти на метр

Администрация Оренбурга: уровень воды в Урале вырос на 81 см за день
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Уровень воды в Урале может увеличиться на 30-70 см за 10 апреля Фото:
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За прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Оренбурга.

Отмечается, что днем ранее в 22:00 уровень воды превысил опасную отметку в 930 см. Специалисты прогнозируют, что 10 апреля уровень воды увеличиться на 30-70 см.

Ранее сообщалось, что уровень Урала поднялся на полметра за ночь. В области подтоплено более 12 тысяч жилых домов.

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За прошедший день уровень воды в реке Урал поднялся на 81 сантиметр. Об этом сообщает администрация Оренбурга. «За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Оренбурга. Отмечается, что днем ранее в 22:00 уровень воды превысил опасную отметку в 930 см. Специалисты прогнозируют, что 10 апреля уровень воды увеличиться на 30-70 см. Ранее сообщалось, что уровень Урала поднялся на полметра за ночь. В области подтоплено более 12 тысяч жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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