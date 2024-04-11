По объектам критической инфраструктуры Харькова нанесены массированные удары

При взрывах не пострадали граждане Украины, отметил Синегубов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По меньшей мере 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, пострадавших нет.
«Нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области», — пишет Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что граждане Украины не пострадали, однако уже фиксируются перебои с электроснабжением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.