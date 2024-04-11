Нанесен удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине под Киевом. Видео

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Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, ток, провода, напряжение, энергетика, линии электропередач, электропередача, электроснабжение
Трипольская ТЭС является одной из крупнейших на Украине (архивное фото) Фото:

Нанесен военный удар по Трипольской ТЭС. Она является одной из крупнейших на Украине. Об этом сообщили в подполье.

«Удар нанесен по Трипольской ТЭС — одной из крупнейших на Украине», — сообщили в подполье. Заявление передает ТАСС. Кадрами горящей ТЭС делятся украинские журналисты. По словам одного из них, Игоря Мосийчука, в области может наступить полный «блэкаут».

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Нанесен военный удар по Трипольской ТЭС. Она является одной из крупнейших на Украине. Об этом сообщили в подполье. «Удар нанесен по Трипольской ТЭС — одной из крупнейших на Украине», — сообщили в подполье. Заявление передает ТАСС. Кадрами горящей ТЭС делятся украинские журналисты. По словам одного из них, Игоря Мосийчука, в области может наступить полный «блэкаут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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