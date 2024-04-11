Трипольская ТЭС является одной из крупнейших на Украине (архивное фото)
Нанесен военный удар по Трипольской ТЭС. Она является одной из крупнейших на Украине. Об этом сообщили в подполье.
«Удар нанесен по Трипольской ТЭС — одной из крупнейших на Украине», — сообщили в подполье. Заявление передает ТАСС. Кадрами горящей ТЭС делятся украинские журналисты. По словам одного из них, Игоря Мосийчука, в области может наступить полный «блэкаут».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.