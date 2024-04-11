На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов Харьковской области

Синегубов объявил эвакуацию из 47 населенных пунктов в Харьковской области
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Жителей самого Харькова пока не эвакуируют, заявил Олег Синегубов Фото:
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Из 47 населенных пунктов Харьковской области начата принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Однако, по его словам, сам Харьков данная мера не затронет.

«На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах», — написал Синегубов в своем телеграм-канале, уточнив, что речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи границы с РФ. По данным украинской стороны, в подлежащий эвакуации населенных пунктах проживают 182 ребенка.

В связи с обострением ситуации на востоке Украины, власти страны уже неоднократно прибегали к мерам принудительной эвакуации. Ранее сообщалось о вывозе детей и пожилых из Авдеевки в ДНР, однако не все жители согласились покидать дома. Также поступала информация о массовом выезде жителей из некоторых районов Харьковской и Сумской областей. Мэр Харькова Игорь Терехов ранее упомянул о наличии «определенных планов» по эвакуации горожан, но подробности операции пока не раскрываются.

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Из 47 населенных пунктов Харьковской области начата принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Однако, по его словам, сам Харьков данная мера не затронет. «На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах», — написал Синегубов в своем телеграм-канале, уточнив, что речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи границы с РФ. По данным украинской стороны, в подлежащий эвакуации населенных пунктах проживают 182 ребенка. В связи с обострением ситуации на востоке Украины, власти страны уже неоднократно прибегали к мерам принудительной эвакуации. Ранее сообщалось о вывозе детей и пожилых из Авдеевки в ДНР, однако не все жители согласились покидать дома. Также поступала информация о массовом выезде жителей из некоторых районов Харьковской и Сумской областей. Мэр Харькова Игорь Терехов ранее упомянул о наличии «определенных планов» по эвакуации горожан, но подробности операции пока не раскрываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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