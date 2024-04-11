11 апреля 2024

ФСБ раскрыла, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в Москве

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Подготовка снайперов в учебном центре, фсб, маскхалат, спецназ
В ФСБ отметили, что террорист оказал вооруженное сопротивление Фото:

Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, был нейтрализован 10 апреля 2024 года. При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Иностранец проживал в Москве и готовился к совершению теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление», — говорится в заявлении ведомства.

В ответ сотрудники ФСБ нейтрализовали преступника ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ране стало известно, что перед подготовкой к теракту мужчина родом из Средней Азии проводил разведку у одной из синагог Москвы. Для осуществления теракта он приобрел компоненты для СВУ.

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Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, был нейтрализован 10 апреля 2024 года. При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Иностранец проживал в Москве и готовился к совершению теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление», — говорится в заявлении ведомства. В ответ сотрудники ФСБ нейтрализовали преступника ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ). Ране стало известно, что перед подготовкой к теракту мужчина родом из Средней Азии проводил разведку у одной из синагог Москвы. Для осуществления теракта он приобрел компоненты для СВУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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