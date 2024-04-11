ФСБ раскрыла, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в Москве

12 апреля 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

В ФСБ отметили, что террорист оказал вооруженное сопротивление Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, был нейтрализован 10 апреля 2024 года. При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Иностранец проживал в Москве и готовился к совершению теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление», — говорится в заявлении ведомства. В ответ сотрудники ФСБ нейтрализовали преступника ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ). Ране стало известно, что перед подготовкой к теракту мужчина родом из Средней Азии проводил разведку у одной из синагог Москвы. Для осуществления теракта он приобрел компоненты для СВУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, был нейтрализован 10 апреля 2024 года. При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Иностранец проживал в Москве и готовился к совершению теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление», — говорится в заявлении ведомства. В ответ сотрудники ФСБ нейтрализовали преступника ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ). Ране стало известно, что перед подготовкой к теракту мужчина родом из Средней Азии проводил разведку у одной из синагог Москвы. Для осуществления теракта он приобрел компоненты для СВУ.