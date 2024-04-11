11 апреля 2024

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Видео

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Обыск в "Ренова". Москва, фсб, силовики, маски-шоу
Спецслужбы применили оружие против уроженца Средней Азии Фото:

ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. При его исполнении от рук террористов могло пострадать много людей. Об этом сообщают РИА Новости.

«Теракт планировался в момент массового скопления верующих в культовом еврейском учреждении. Его собирался совершить уроженец Средней Азии», — отмечает РИА Новости.

Исполнитель теракта провел разведку у одной из синагог Москвы. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем. «Известия» показали кадры после попытки задержания.

В Нальчике ранее ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты. В НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться и были уничтожены.

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ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. При его исполнении от рук террористов могло пострадать много людей. Об этом сообщают РИА Новости. «Теракт планировался в момент массового скопления верующих в культовом еврейском учреждении. Его собирался совершить уроженец Средней Азии», — отмечает РИА Новости. Исполнитель теракта провел разведку у одной из синагог Москвы. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем. «Известия» показали кадры после попытки задержания. В Нальчике ранее ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты. В НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться и были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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