ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. При его исполнении от рук террористов могло пострадать много людей. Об этом сообщают РИА Новости.
«Теракт планировался в момент массового скопления верующих в культовом еврейском учреждении. Его собирался совершить уроженец Средней Азии», — отмечает РИА Новости.
Исполнитель теракта провел разведку у одной из синагог Москвы. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем. «Известия» показали кадры после попытки задержания.
В Нальчике ранее ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты. В НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться и были уничтожены.
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