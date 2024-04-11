ФСБ предотвратила теракт в Москве. Видео

11 апреля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Спецслужбы применили оружие против уроженца Средней Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. При его исполнении от рук террористов могло пострадать много людей. Об этом сообщают РИА Новости. «Теракт планировался в момент массового скопления верующих в культовом еврейском учреждении. Его собирался совершить уроженец Средней Азии», — отмечает РИА Новости. Исполнитель теракта провел разведку у одной из синагог Москвы. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем. «Известия» показали кадры после попытки задержания. В Нальчике ранее ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты. В НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться и были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. При его исполнении от рук террористов могло пострадать много людей. Об этом сообщают РИА Новости. «Теракт планировался в момент массового скопления верующих в культовом еврейском учреждении. Его собирался совершить уроженец Средней Азии», — отмечает РИА Новости. Исполнитель теракта провел разведку у одной из синагог Москвы. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем. «Известия» показали кадры после попытки задержания. В Нальчике ранее ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты. В НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться и были уничтожены.