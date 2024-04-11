11 апреля 2024

В МИД пригрозили Финляндии контрмерами при создании ядерной угрозы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Финляндию ожидают контрмеры при ядерной угрозе для РФ
Финляндию ожидают контрмеры при ядерной угрозе для РФ Фото:

Финляндия может столкнуться с военно-политическими контрмерами России в случае создания ядерной угрозы для Москвы. Об этом предупредил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Если таков выбор финских властей (ядерная угроза Москве — прим. URA.RU), то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора. <…> Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами", — приводит слова Ермакова ТАСС.

Ермаков подчеркнул, что до недавнего времени у России не было серьезных опасений по поводу безопасности в отношении Финляндии. Однако со вступлением Хельсинки в НАТО и возможным размещением на её территории ядерного оружия альянса, появляются новые угрозы, которые могут привести к изменению военно-стратегического баланса в регионе.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее выразил готовность разрешить транзит ядерного оружия НАТО через страну, что отклоняется от долгой истории финского военного нейтралитета. В настоящее время законодательство Финляндии запрещает ввоз ядерного оружия на её территорию.

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Финляндия может столкнуться с военно-политическими контрмерами России в случае создания ядерной угрозы для Москвы. Об этом предупредил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Если таков выбор финских властей (ядерная угроза Москве — прим. URA.RU), то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора. <…> Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами", — приводит слова Ермакова ТАСС. Ермаков подчеркнул, что до недавнего времени у России не было серьезных опасений по поводу безопасности в отношении Финляндии. Однако со вступлением Хельсинки в НАТО и возможным размещением на её территории ядерного оружия альянса, появляются новые угрозы, которые могут привести к изменению военно-стратегического баланса в регионе. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее выразил готовность разрешить транзит ядерного оружия НАТО через страну, что отклоняется от долгой истории финского военного нейтралитета. В настоящее время законодательство Финляндии запрещает ввоз ядерного оружия на её территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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