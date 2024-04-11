В МИД пригрозили Финляндии контрмерами при создании ядерной угрозы РФ

Финляндия может столкнуться с военно-политическими контрмерами России в случае создания ядерной угрозы для Москвы. Об этом предупредил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Если таков выбор финских властей (ядерная угроза Москве — прим. URA.RU), то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора. <…> Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами", — приводит слова Ермакова ТАСС.
Ермаков подчеркнул, что до недавнего времени у России не было серьезных опасений по поводу безопасности в отношении Финляндии. Однако со вступлением Хельсинки в НАТО и возможным размещением на её территории ядерного оружия альянса, появляются новые угрозы, которые могут привести к изменению военно-стратегического баланса в регионе.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее выразил готовность разрешить транзит ядерного оружия НАТО через страну, что отклоняется от долгой истории финского военного нейтралитета. В настоящее время законодательство Финляндии запрещает ввоз ядерного оружия на её территорию.
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