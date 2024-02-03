Финляндия сделает новый шаг против России

Финляндия не намерена открывать пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.
«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал Петтери Орпо в эфире телеканала Yle. Он также заявил, что страна намерена подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы.
Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря 2023 года. Власти страны объяснили такое решение сильным миграционным потоком. При этом, закрытие КПП негативно сказалось на финской экономике.
Финляндия не намерена открывать пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. «Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал Петтери Орпо в эфире телеканала Yle. Он также заявил, что страна намерена подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы. Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря 2023 года. Власти страны объяснили такое решение сильным миграционным потоком. При этом, закрытие КПП негативно сказалось на финской экономике.