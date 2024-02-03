Финляндия сделает новый шаг против России

Премьер-министр Орпо: Финляндия не намерена открывать границы с Россией
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Финляндия не станет открывать границы с РФ Фото:

Финляндия не намерена открывать пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал Петтери Орпо в эфире телеканала Yle. Он также заявил, что страна намерена подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы.

Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря 2023 года. Власти страны объяснили такое решение сильным миграционным потоком. При этом, закрытие КПП негативно сказалось на финской экономике.

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Финляндия не намерена открывать пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. «Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал Петтери Орпо в эфире телеканала Yle. Он также заявил, что страна намерена подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы. Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря 2023 года. Власти страны объяснили такое решение сильным миграционным потоком. При этом, закрытие КПП негативно сказалось на финской экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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