Путин присвоил космонавтам звания Героев России

12 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание Героя России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Белорусская космонавтка Марина Василевская была награждена орденом Гагарина. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание „Героя Российской Федерации“ Петелину Дмитрию и Федяеву Андрею», — говорится в тексте указа президента. Отмечается, что космонавты получили свои награды за отвагу и героизм во время долгого космического полета на Международной космической станции. Марине Василевской был вручен орден Гагарина. Космонавт Дмитрий Петелин является выпускником аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск). Андрей Федяев — уроженец города Серова Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Белорусская космонавтка Марина Василевская была награждена орденом Гагарина. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание „Героя Российской Федерации“ Петелину Дмитрию и Федяеву Андрею», — говорится в тексте указа президента. Отмечается, что космонавты получили свои награды за отвагу и героизм во время долгого космического полета на Международной космической станции. Марине Василевской был вручен орден Гагарина. Космонавт Дмитрий Петелин является выпускником аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск). Андрей Федяев — уроженец города Серова Свердловской области.