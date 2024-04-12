Путин присвоил космонавтам звания Героев России

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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, петелин дмитрий
Космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание Героя России Фото:

В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Белорусская космонавтка Марина Василевская была награждена орденом Гагарина.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание „Героя Российской Федерации“ Петелину Дмитрию и Федяеву Андрею», — говорится в тексте указа президента. Отмечается, что космонавты получили свои награды за отвагу и героизм во время долгого космического полета на Международной космической станции. Марине Василевской был вручен орден Гагарина.

Космонавт Дмитрий Петелин является выпускником аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск). Андрей Федяев — уроженец города Серова Свердловской области.

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В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Белорусская космонавтка Марина Василевская была награждена орденом Гагарина. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание „Героя Российской Федерации“ Петелину Дмитрию и Федяеву Андрею», — говорится в тексте указа президента. Отмечается, что космонавты получили свои награды за отвагу и героизм во время долгого космического полета на Международной космической станции. Марине Василевской был вручен орден Гагарина. Космонавт Дмитрий Петелин является выпускником аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск). Андрей Федяев — уроженец города Серова Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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