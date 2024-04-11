Музыканты-виртуозы с телеканала «Культура» откроют в ХМАО уникальный фестиваль

Юные музыканты-виртуозы, которые участвовали в конкурсе «Щелкунчик» телеканала «Культура», выступят на открытии молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутской филармонии.
«Торжественное открытие Молодежного фестиваля искусств „Зеленый шум“ ознаменует выступление лауреатов XXIV Международного телевизионного конкурса „Щелкунчик“ — юных виртуозов, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства. В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижера оркестра Станислава Дятлова впервые выступят „щелкунчики“: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали агентству в пресс-службе филармонии.
Ведущей концерта выступит заслуженная артистка России и президент фестиваля Екатерина Мечетина. Музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах.
Весной на других площадках в ХМАО также запланирован ряд мероприятий. Среди них, например, джазовый концерт в Ханты-Мансийске и симфоническое рок-шоу в Нижневартовске.
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