Музыканты-виртуозы с телеканала «Культура» откроют в ХМАО уникальный фестиваль

12 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Лауреаты премии «Серебряный Щелкунчик» откроют концертом фестиваль искусств в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU Юные музыканты-виртуозы, которые участвовали в конкурсе «Щелкунчик» телеканала «Культура», выступят на открытии молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутской филармонии. «Торжественное открытие Молодежного фестиваля искусств „Зеленый шум“ ознаменует выступление лауреатов XXIV Международного телевизионного конкурса „Щелкунчик“ — юных виртуозов, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства. В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижера оркестра Станислава Дятлова впервые выступят „щелкунчики“: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали агентству в пресс-службе филармонии. Ведущей концерта выступит заслуженная артистка России и президент фестиваля Екатерина Мечетина. Музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах. Весной на других площадках в ХМАО также запланирован ряд мероприятий. Среди них, например, джазовый концерт в Ханты-Мансийске и симфоническое рок-шоу в Нижневартовске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юные музыканты-виртуозы, которые участвовали в конкурсе «Щелкунчик» телеканала «Культура», выступят на открытии молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутской филармонии. «Торжественное открытие Молодежного фестиваля искусств „Зеленый шум“ ознаменует выступление лауреатов XXIV Международного телевизионного конкурса „Щелкунчик“ — юных виртуозов, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства. В Сургуте с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением главного дирижера оркестра Станислава Дятлова впервые выступят „щелкунчики“: Елизавета Гамарис, Анна Каракина, Ино Фан, Михаил Васильев», — рассказали агентству в пресс-службе филармонии. Ведущей концерта выступит заслуженная артистка России и президент фестиваля Екатерина Мечетина. Музыканты исполнят классические композиции на духовых, смычковых и клавишных инструментах. Весной на других площадках в ХМАО также запланирован ряд мероприятий. Среди них, например, джазовый концерт в Ханты-Мансийске и симфоническое рок-шоу в Нижневартовске.