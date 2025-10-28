Фейхоа обжигала, свити подвел: журналисты URA.RU проверили, стоит ли экзотика своих денег в ХМАО
Некоторые экзотические фрукты оказались особенно кислыми
Фото: Валерия Ткачева
В супермаркетах ХМАО стали появляться новые экзотические фрукты, среди них — гигантские груши из Кореи, золотой киви. Журналисты редакции URA.RU в ХМАО продегустировали новинки и поделились честными отзывами в рубрике «Проверено на себе».
Вес одной корейской груши составил почти 500 грамм, что сравнимо с весом шиншиллы
Фото: Валерия Ткачева
Фейхоа
Полкилограмма фейхоа по скидке обошлось в 250 рублей. Маленькие продолговатые плоды с зеленой кожурой выглядят безобидно, но внутри — настоящая кислая бомба. Мякоть желтоватая, аромат напоминает землянику, а вкус — кислее лимона. После первой пробы губы уже слегка пощипывает.
Корейская груша-яблоко
Следующей на столе оказалась гигантская груша из Кореи весом почти полкилограмма (за 487 грамм — 126 рублей). По весу, кстати, как шиншилла. От фрукта ожидали фейерверк сладости, но аромат сахарной ваты оказался ложным. На деле — самая обычная груша, хрустящая, не приторная и не слишком водянистая.
Золотой киви похож по цвету на картошку
Фото: Святослав Болконский
Золотой киви
Для чистоты эксперимента журналисты сравнили его с классическим зеленым. У желтого — почти гладкая золотистая кожица, плотная мякоть. На вкус как десерт — мягкий, слегка грушевый, но с кисловатым послевкусием. В отличие от зеленого собрата, золотой киви не «обжигает» рот, не раздражает губы и язык.
Свити
Завершилась дегустация гибридом грейпфрута и помело. Снаружи фрукт — под плотной зеленой кожурой, внутри — желтая мякоть. Название обещает «сладость», но все оказалось иначе: фрукт даже кислее, чем фейхоа.
Вердикт редакции: экзотика экзотикой, но побеждают корейская груша и золотой киви — заслужили место в тележке. А вот остальные фрукты словно соревновались, кто сильнее сведет скулы — не стоят своих денег.
Материал из сюжета:Проверено на себе
