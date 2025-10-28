Фейхоа обжигала, свити подвел: журналисты URA.RU проверили, стоит ли экзотика своих денег в ХМАО

Некоторые экзотические фрукты оказались особенно кислыми Фото: Валерия Ткачева

В супермаркетах ХМАО стали появляться новые экзотические фрукты, среди них — гигантские груши из Кореи, золотой киви. Журналисты редакции URA.RU в ХМАО продегустировали новинки и поделились честными отзывами в рубрике «Проверено на себе».

Вес одной корейской груши составил почти 500 грамм, что сравнимо с весом шиншиллы Фото: Валерия Ткачева

Фейхоа

Полкилограмма фейхоа по скидке обошлось в 250 рублей. Маленькие продолговатые плоды с зеленой кожурой выглядят безобидно, но внутри — настоящая кислая бомба. Мякоть желтоватая, аромат напоминает землянику, а вкус — кислее лимона. После первой пробы губы уже слегка пощипывает.

Корейская груша-яблоко

Следующей на столе оказалась гигантская груша из Кореи весом почти полкилограмма (за 487 грамм — 126 рублей). По весу, кстати, как шиншилла. От фрукта ожидали фейерверк сладости, но аромат сахарной ваты оказался ложным. На деле — самая обычная груша, хрустящая, не приторная и не слишком водянистая.

Золотой киви похож по цвету на картошку Фото: Святослав Болконский

Золотой киви

Для чистоты эксперимента журналисты сравнили его с классическим зеленым. У желтого — почти гладкая золотистая кожица, плотная мякоть. На вкус как десерт — мягкий, слегка грушевый, но с кисловатым послевкусием. В отличие от зеленого собрата, золотой киви не «обжигает» рот, не раздражает губы и язык.

Свити

Завершилась дегустация гибридом грейпфрута и помело. Снаружи фрукт — под плотной зеленой кожурой, внутри — желтая мякоть. Название обещает «сладость», но все оказалось иначе: фрукт даже кислее, чем фейхоа.