В главном парке Сургута появился «зеркальный» лес. Фото

Новый арт объект с 10-метровыми зеркалами появился в парке Сургута
28 октября 2025 в 19:50
В главном парке Сургута появилось 16 зеркальных столбов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сургутском (ХМАО) парке «За Саймой» появился уникальный арт-объект «Зеркальный лес». Местный предприниматель установил 16 столбов, которые отражают местный ландшафт, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В парке „За Саймой“ установили новую арт-инсталляцию — „Зеркальный лес“. Композиция из 16 зеркальных столбов гармонично вписана в природный ландшафт», — сообщает telegram-канал.

В парке среди деревьев установлены зеркальные столбы высотой 10 метров. Конструкции обработаны и защищены от коррозии, сами зеркала установлены безопасно, чтобы исключить риск травм. В ближайшее время планируется установка освещения на объекте.

1/3

В парке «За Саймой» появились 16 зеркальных столбов

Фото: Администрация Сургута

