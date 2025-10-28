В главном парке Сургута появился «зеркальный» лес. Фото
В главном парке Сургута появилось 16 зеркальных столбов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Сургутском (ХМАО) парке «За Саймой» появился уникальный арт-объект «Зеркальный лес». Местный предприниматель установил 16 столбов, которые отражают местный ландшафт, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«В парке „За Саймой“ установили новую арт-инсталляцию — „Зеркальный лес“. Композиция из 16 зеркальных столбов гармонично вписана в природный ландшафт», — сообщает telegram-канал.
В парке среди деревьев установлены зеркальные столбы высотой 10 метров. Конструкции обработаны и защищены от коррозии, сами зеркала установлены безопасно, чтобы исключить риск травм. В ближайшее время планируется установка освещения на объекте.
В парке «За Саймой» появились 16 зеркальных столбов
Фото: Администрация Сургута
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!