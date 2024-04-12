Байден предостерег Иран от атаки на Израиль

Джо Байден поддержит Израиль в конфликте с Ираном
Президент США Джо Байден обратился к Ирану, призывая отказаться от применения сил в сторону Израиля. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед журналистами.
«Не делайте этого», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать властям Ирана, передает ТАСС. Президент США выразил уверенность в том, что Иран не дождется успеха атакуя Израиль. Он также отметил, что поддержит Израиль в конфликте с Ираном.
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