В мире США Байден предостерег Иран от атаки на Израиль Байден призвал Иран не атаковать Израиль 13 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 + Джо Байден поддержит Израиль в конфликте с Ираном Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден обратился к Ирану, призывая отказаться от применения сил в сторону Израиля. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед журналистами. «Не делайте этого», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать властям Ирана, передает ТАСС. Президент США выразил уверенность в том, что Иран не дождется успеха атакуя Израиль. Он также отметил, что поддержит Израиль в конфликте с Ираном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент США Джо Байден обратился к Ирану, призывая отказаться от применения сил в сторону Израиля. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед журналистами. «Не делайте этого», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать властям Ирана, передает ТАСС. Президент США выразил уверенность в том, что Иран не дождется успеха атакуя Израиль. Он также отметил, что поддержит Израиль в конфликте с Ираном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям