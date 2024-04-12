12 апреля 2024

Байден предостерег Иран от атаки на Израиль

Байден призвал Иран не атаковать Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден поддержит Израиль в конфликте с Ираном Фото:

Президент США Джо Байден обратился к Ирану, призывая отказаться от применения сил в сторону Израиля. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед журналистами.

«Не делайте этого», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать властям Ирана, передает ТАСС. Президент США выразил уверенность в том, что Иран не дождется успеха атакуя Израиль. Он также отметил, что поддержит Израиль в конфликте с Ираном.

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Президент США Джо Байден обратился к Ирану, призывая отказаться от применения сил в сторону Израиля. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед журналистами. «Не делайте этого», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать властям Ирана, передает ТАСС. Президент США выразил уверенность в том, что Иран не дождется успеха атакуя Израиль. Он также отметил, что поддержит Израиль в конфликте с Ираном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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