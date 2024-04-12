Череп, инкрустированный золотом и драгоценными камнями, продают в Магнитогорске за три миллиона рублей. Такое объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Продается череп из горного хрусталя. Тибет. Инкрустация серебром, золотом, драгоценными камнями. Золото 750 пробы», — сообщает автор объявления на сайте «Авито».
Массивное ювелирное изделие продавец реализует без торга. Длина оригинального изделия, судя по фото, составляет 14 сантиметров.
Ранее на сетевой площадке объявлений житель Златоуста выставил компакт-диск с автографом Юры Шатунова 2008 года. За раритет его владелец попросил 50 млн рублей.
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