Развлечения Знаменитости В Златоусте продают диск с автографом Юры Шатунова за 50 млн рублей. Скрин 07 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 + Фанаты певца до сих пор делятся в соцсетях концертной записью его выступления в Златоусте 2009 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Компакт-диск, подписанный певцом Юрой Шатуновым, выставили на продажу в Златоусте. За эксклюзивный автограф бывшего солиста группы «Ласковый май» его владелец просит 50 млн рублей. Объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продам диск б/у с автографом Шатунова. Дураки мимо. 2008 год», — сообщает обладатель раритета из города Златоуст на сайте «Авито». На коробке альбома «Запиши мой голос» находится подпись исполнителя, сделанная черным маркером. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер летом 2022 года из-за проблем с сердцем. В 2023 году вдова артиста одобрила идею фанатов установить памятник в его честь. За автограф солиста «Ласкового мая» его владелец попросил 50 млн рублей Скрин сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Компакт-диск, подписанный певцом Юрой Шатуновым, выставили на продажу в Златоусте. За эксклюзивный автограф бывшего солиста группы «Ласковый май» его владелец просит 50 млн рублей. Объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Продам диск б/у с автографом Шатунова. Дураки мимо. 2008 год», — сообщает обладатель раритета из города Златоуст на сайте «Авито». На коробке альбома «Запиши мой голос» находится подпись исполнителя, сделанная черным маркером. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер летом 2022 года из-за проблем с сердцем. В 2023 году вдова артиста одобрила идею фанатов установить памятник в его честь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям