Компакт-диск, подписанный певцом Юрой Шатуновым, выставили на продажу в Златоусте. За эксклюзивный автограф бывшего солиста группы «Ласковый май» его владелец просит 50 млн рублей. Объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Продам диск б/у с автографом Шатунова. Дураки мимо. 2008 год», — сообщает обладатель раритета из города Златоуст на сайте «Авито».
На коробке альбома «Запиши мой голос» находится подпись исполнителя, сделанная черным маркером. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер летом 2022 года из-за проблем с сердцем. В 2023 году вдова артиста одобрила идею фанатов установить памятник в его честь.
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