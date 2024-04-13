Израиль подтвердил начало иранской атаки

ЦАХАЛ готов противостоять Ирану
Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиль. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Управление вещания Израиля: Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля», — пишет Al Jazeera в telegram-канале.Там уточнили, что ожидается, что объектами иранской атаки будут негражданские лица.
Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Премьер Израиля Бенжамин Нетаньяху заявил, что готов к нападению со стороны Ирана. США готовы поддержать Израиль.
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