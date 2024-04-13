13 апреля 2024

Израиль подтвердил начало иранской атаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ готов противостоять Ирану Фото:

Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиль. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Управление вещания Израиля: Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля», — пишет Al Jazeera в telegram-канале.Там уточнили, что ожидается, что объектами иранской атаки будут негражданские лица.

Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Премьер Израиля Бенжамин Нетаньяху заявил, что готов к нападению со стороны Ирана. США готовы поддержать Израиль.

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Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиль. Об этом сообщает Al Jazeera. «Управление вещания Израиля: Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля», — пишет Al Jazeera в telegram-канале.Там уточнили, что ожидается, что объектами иранской атаки будут негражданские лица. Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Премьер Израиля Бенжамин Нетаньяху заявил, что готов к нападению со стороны Ирана. США готовы поддержать Израиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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