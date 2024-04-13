Армия и оружие Израиль подтвердил начало иранской атаки 14 апреля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ готов противостоять Ирану Фото: Министерство обороны Израиля Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиль. Об этом сообщает Al Jazeera. «Управление вещания Израиля: Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля», — пишет Al Jazeera в telegram-канале.Там уточнили, что ожидается, что объектами иранской атаки будут негражданские лица. Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Премьер Израиля Бенжамин Нетаньяху заявил, что готов к нападению со стороны Ирана. США готовы поддержать Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиль. Об этом сообщает Al Jazeera. «Управление вещания Израиля: Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля», — пишет Al Jazeera в telegram-канале.Там уточнили, что ожидается, что объектами иранской атаки будут негражданские лица. Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Премьер Израиля Бенжамин Нетаньяху заявил, что готов к нападению со стороны Ирана. США готовы поддержать Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям