13 апреля 2024
12 апреля 2024

Про ЯНАО сняли выпуск шоу на телеканале «Пятница!». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , гонки, день оленевода, гонки на оленьих упряжках, ямал, северные олени, погонщик
Ведущий Дмитрий Левицкий побывал на Дне оленевода в Такро-Сале Фото:

Ведущий программы «Гастротур» Дмитрий Левицкий посетил ЯНАО, чтобы снять сюжет про лучшие черты региона. Во время поездки он отпраздновал День оленевода в Такро-Сале и сходил на рыбное производство. Программу покажут на телеканале «Пятница!».

«Дмитрий Левицкий посетит Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведущий программы „Гастротур“ отпразднует вместе с местными жителями День оленевода, сходит на рыбное производство в Новом Уренгое, попробует пельмени с олениной, научится делать ненецкие блюда и познакомится с мастером резьбы по дереву и кости», — написано на сайте Rutube, где опубликовали выпуск программы.

Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО) прошел 2 и 3 марта. Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках.

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Ведущий программы «Гастротур» Дмитрий Левицкий посетил ЯНАО, чтобы снять сюжет про лучшие черты региона. Во время поездки он отпраздновал День оленевода в Такро-Сале и сходил на рыбное производство. Программу покажут на телеканале «Пятница!». «Дмитрий Левицкий посетит Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведущий программы „Гастротур“ отпразднует вместе с местными жителями День оленевода, сходит на рыбное производство в Новом Уренгое, попробует пельмени с олениной, научится делать ненецкие блюда и познакомится с мастером резьбы по дереву и кости», — написано на сайте Rutube, где опубликовали выпуск программы. Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО) прошел 2 и 3 марта. Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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