Про ЯНАО сняли выпуск шоу на телеканале «Пятница!». Скрин

14 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Ведущий Дмитрий Левицкий побывал на Дне оленевода в Такро-Сале Фото: Илья Московец © URA.RU Ведущий программы «Гастротур» Дмитрий Левицкий посетил ЯНАО, чтобы снять сюжет про лучшие черты региона. Во время поездки он отпраздновал День оленевода в Такро-Сале и сходил на рыбное производство. Программу покажут на телеканале «Пятница!». «Дмитрий Левицкий посетит Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведущий программы „Гастротур“ отпразднует вместе с местными жителями День оленевода, сходит на рыбное производство в Новом Уренгое, попробует пельмени с олениной, научится делать ненецкие блюда и познакомится с мастером резьбы по дереву и кости», — написано на сайте Rutube, где опубликовали выпуск программы. Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО) прошел 2 и 3 марта. Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Фото:сайт Rutube Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий программы «Гастротур» Дмитрий Левицкий посетил ЯНАО, чтобы снять сюжет про лучшие черты региона. Во время поездки он отпраздновал День оленевода в Такро-Сале и сходил на рыбное производство. Программу покажут на телеканале «Пятница!». «Дмитрий Левицкий посетит Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведущий программы „Гастротур“ отпразднует вместе с местными жителями День оленевода, сходит на рыбное производство в Новом Уренгое, попробует пельмени с олениной, научится делать ненецкие блюда и познакомится с мастером резьбы по дереву и кости», — написано на сайте Rutube, где опубликовали выпуск программы. Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО) прошел 2 и 3 марта. Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках.