В Тарко-Сале (ЯНАО) к месту проведения Дня оленевода 2 и 3 марта жителей будут доставлять бесплатно на автобусах. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«На площадку проведения Дня оленевода можно добраться автобусом бесплатно. В Тарко-Сале 2 и 3 марта будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на праздник», — сообщается в telegram-канале местных властей.
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон также прибудет на праздник в Тарко-Сале. Он станет еще одной именитой персоной на большом празднике. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.
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