28 февраля 2024

В ЯНАО власти района организуют бесплатный развоз жителей на День оленевода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, дети, ненцы, день оленевода
В Тарко-Сале на День оленевода будут развозить бесплатные автобусы Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) к месту проведения Дня оленевода 2 и 3 марта жителей будут доставлять бесплатно на автобусах. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«На площадку проведения Дня оленевода можно добраться автобусом бесплатно. В Тарко-Сале 2 и 3 марта будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на праздник», — сообщается в telegram-канале местных властей.

Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон также прибудет на праздник в Тарко-Сале. Он станет еще одной именитой персоной на большом празднике. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) к месту проведения Дня оленевода 2 и 3 марта жителей будут доставлять бесплатно на автобусах. Об этом власти района сообщили в соцсети. «На площадку проведения Дня оленевода можно добраться автобусом бесплатно. В Тарко-Сале 2 и 3 марта будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на праздник», — сообщается в telegram-канале местных властей. Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон также прибудет на праздник в Тарко-Сале. Он станет еще одной именитой персоной на большом празднике. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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