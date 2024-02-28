В ЯНАО власти района организуют бесплатный развоз жителей на День оленевода. Скрин

29 февраля 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале на День оленевода будут развозить бесплатные автобусы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) к месту проведения Дня оленевода 2 и 3 марта жителей будут доставлять бесплатно на автобусах. Об этом власти района сообщили в соцсети. «На площадку проведения Дня оленевода можно добраться автобусом бесплатно. В Тарко-Сале 2 и 3 марта будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на праздник», — сообщается в telegram-канале местных властей. Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон также прибудет на праздник в Тарко-Сале. Он станет еще одной именитой персоной на большом празднике. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.

В Тарко-Сале (ЯНАО) к месту проведения Дня оленевода 2 и 3 марта жителей будут доставлять бесплатно на автобусах. Об этом власти района сообщили в соцсети. «На площадку проведения Дня оленевода можно добраться автобусом бесплатно. В Тарко-Сале 2 и 3 марта будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на праздник», — сообщается в telegram-канале местных властей. Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон также прибудет на праздник в Тарко-Сале. Он станет еще одной именитой персоной на большом празднике. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.