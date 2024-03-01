Глава НОВАТЭК Михельсон приняли участие в праздновании Дня оленевода в ЯНАО. Видео

02 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

В День оленевода традиционно проводятся гонки на оленьих упряжках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО). Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником. «Очень рад, что в этот день я здесь вместе с вами. Более 30 лет мы на этой земле дружим с коренными народами. Я каждый год приезжаю на день газовика в сентябре, но это не главный праздник. Главный праздник — День оленевода. С праздником вас», — сказал Михельсон в своей торжественной речи. Он отметил, что в этом году мероприятие совпало с 30-летним юбилеем головного предприятия «НОВАТЭК — Таркосаленефтегаз». Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Празднование Дня оленевода в городе будет идти 2 и 3 марта. К месту проведения мероприятия жителей доставляют бесплатно на автобусах. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин. Президент пообещал, что постарается приехать.

Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО). Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником. «Очень рад, что в этот день я здесь вместе с вами. Более 30 лет мы на этой земле дружим с коренными народами. Я каждый год приезжаю на день газовика в сентябре, но это не главный праздник. Главный праздник — День оленевода. С праздником вас», — сказал Михельсон в своей торжественной речи. Он отметил, что в этом году мероприятие совпало с 30-летним юбилеем головного предприятия «НОВАТЭК — Таркосаленефтегаз». Всех собравшихся поприветствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин. Мероприятие началось с парада украшенных оленьих упряжек. Затем гости увидели выступление творческих коллективов округа, соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Празднование Дня оленевода в городе будет идти 2 и 3 марта. К месту проведения мероприятия жителей доставляют бесплатно на автобусах. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин. Президент пообещал, что постарается приехать.