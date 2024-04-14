ВСУ потеряли полсотни бойцов на белгородском направлении

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Отряды ВСУ дислоцировались в районе населенных пунктов Терновая, Гатище и Радское Фото:

Украинские войска потеряли порядка 60 бойцов на белгородском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы „Нота“», — сообщает telegram-канал Министерства обороны. Отряды ВСУ находились в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области на белгородском направлении.

ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгородскую область с помощью пехоты и артиллерии. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО, которая обстреливала населенные пункты под Белгородом. Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что Генштаб РФ готовит новую тактику защиты Белгорода.

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Украинские войска потеряли порядка 60 бойцов на белгородском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. «Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы „Нота“», — сообщает telegram-канал Министерства обороны. Отряды ВСУ находились в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области на белгородском направлении. ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгородскую область с помощью пехоты и артиллерии. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО, которая обстреливала населенные пункты под Белгородом. Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что Генштаб РФ готовит новую тактику защиты Белгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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