ВСУ потеряли полсотни бойцов на белгородском направлении

Украинские войска потеряли порядка 60 бойцов на белгородском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
«Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы „Нота“», — сообщает telegram-канал Министерства обороны. Отряды ВСУ находились в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области на белгородском направлении.
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Украинские войска потеряли порядка 60 бойцов на белгородском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. «Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы „Нота“», — сообщает telegram-канал Министерства обороны. Отряды ВСУ находились в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области на белгородском направлении. ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгородскую область с помощью пехоты и артиллерии. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО, которая обстреливала населенные пункты под Белгородом. Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что Генштаб РФ готовит новую тактику защиты Белгорода.