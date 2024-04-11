Полковник Алехин: Генштаб готовит новую тактику защиты Белгорода

11 апреля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Дронам будет сложнее долететь до территории РФ, сказал Геннадий Алехин Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Генштабе и Минобороны РФ рассматривают новую тактику защиты Курска, Белгорода и Брянска с помощью аэростатов. Это позволит фиксировать взлеты беспилотников ВСУ с территории. Об этом сообщил URA.RU, ссылаясь на источники близкие к военному ведомству, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области. Новость по теме «Офицеры России» предупредили о больших поставках Vampire, которыми обстреливают Белгород «Я разговаривал с нашими ПВОшниками, серьезными авторитетными специалистами, о том, какие еще можно создать условия противодействия беспилотникам противника, потому что ВСУ сейчас по полной программе используют их именно на нашем направлении. Я как живой свидетель, вижу это все, наблюдаю, потому, что нахожусь здесь. Мы БПЛА сбиваем, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Ставится вопрос: чтобы увеличить плотность обороны, использовать РЛС (радиолокационная станция) аэростатного типа. У меня информация такая, что такой вопрос сейчас разрабатывается в Генштабе, в Минобороны. Я опираюсь на мнение очень авторитетных специалистов, которые говорят, что настало время именно применять эти РЛС аэростатного типа», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, что из себя представляет данный вид РЛС. «Аэростат находится в 100-150 километрах от линии боевого соприкосновения. Висит над землей на расстоянии двух-трех километров. Он практически неуязвим для средств ПВО ВСУ и может точечно определить места взлетов противника в связке с системами противовоздушной обороны, с разведкой, с дронами. С помощью таких аэростатов можно усилить защиту и прикрыть с воздуха именно приграничные территории РФ. Они могут эффективно действовать в глубине 25-30 километров по территории противника и определять эти вылеты по ширине фронта на несколько сот километров», — объяснил полковник запаса. Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Так накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили пять атак украинских БПЛА на территорию Брянской области. Ранее еще было уничтожено 12 украинских дронов над Белгородской и три над Брянской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Генштабе и Минобороны РФ рассматривают новую тактику защиты Курска, Белгорода и Брянска с помощью аэростатов. Это позволит фиксировать взлеты беспилотников ВСУ с территории. Об этом сообщил URA.RU, ссылаясь на источники близкие к военному ведомству, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области. «Я разговаривал с нашими ПВОшниками, серьезными авторитетными специалистами, о том, какие еще можно создать условия противодействия беспилотникам противника, потому что ВСУ сейчас по полной программе используют их именно на нашем направлении. Я как живой свидетель, вижу это все, наблюдаю, потому, что нахожусь здесь. Мы БПЛА сбиваем, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Ставится вопрос: чтобы увеличить плотность обороны, использовать РЛС (радиолокационная станция) аэростатного типа. У меня информация такая, что такой вопрос сейчас разрабатывается в Генштабе, в Минобороны. Я опираюсь на мнение очень авторитетных специалистов, которые говорят, что настало время именно применять эти РЛС аэростатного типа», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, что из себя представляет данный вид РЛС. «Аэростат находится в 100-150 километрах от линии боевого соприкосновения. Висит над землей на расстоянии двух-трех километров. Он практически неуязвим для средств ПВО ВСУ и может точечно определить места взлетов противника в связке с системами противовоздушной обороны, с разведкой, с дронами. С помощью таких аэростатов можно усилить защиту и прикрыть с воздуха именно приграничные территории РФ. Они могут эффективно действовать в глубине 25-30 километров по территории противника и определять эти вылеты по ширине фронта на несколько сот километров», — объяснил полковник запаса. Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Так накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили пять атак украинских БПЛА на территорию Брянской области. Ранее еще было уничтожено 12 украинских дронов над Белгородской и три над Брянской областями.