Армия РФ уничтожила украинскую РСЗО, которая обстреливала Белгород

ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что из этой РСЗО проводились обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. «Вампир» находился в труднодоступной, заболоченной местности.
Ранее в ведомстве сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено десять РСЗО RM-70 «Вампир». Это было сделано с помощью российских средств ПВО. В результате обстрела было повреждено 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный комплекс, передает RT.
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