Армия РФ уничтожила украинскую РСЗО, которая обстреливала Белгород

Минобороны: «Град» уничтожил РСЗО «Вампир», обстреливающую Белгородскую область

08 апреля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

РСЗО «Вампир» был уничтожен ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. «Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что из этой РСЗО проводились обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. «Вампир» находился в труднодоступной, заболоченной местности. Ранее в ведомстве сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено десять РСЗО RM-70 «Вампир». Это было сделано с помощью российских средств ПВО. В результате обстрела было повреждено 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный комплекс, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. «Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что из этой РСЗО проводились обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. «Вампир» находился в труднодоступной, заболоченной местности. Ранее в ведомстве сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено десять РСЗО RM-70 «Вампир». Это было сделано с помощью российских средств ПВО. В результате обстрела было повреждено 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный комплекс, передает RT.