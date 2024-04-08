Армия РФ уничтожила украинскую РСЗО, которая обстреливала Белгород

Минобороны: «Град» уничтожил РСЗО «Вампир», обстреливающую Белгородскую область
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РСЗО «Вампир» был уничтожен ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что из этой РСЗО проводились обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. «Вампир» находился в труднодоступной, заболоченной местности.

Ранее в ведомстве сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено десять РСЗО RM-70 «Вампир». Это было сделано с помощью российских средств ПВО. В результате обстрела было повреждено 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный комплекс, передает RT.

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ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. «Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что из этой РСЗО проводились обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. «Вампир» находился в труднодоступной, заболоченной местности. Ранее в ведомстве сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено десять РСЗО RM-70 «Вампир». Это было сделано с помощью российских средств ПВО. В результате обстрела было повреждено 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный комплекс, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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