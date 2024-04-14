В России откроют новые передовые школы по поручению Путина

В России к 2030 году намерены возвести 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в российском правительстве.
«Не менее 12 флагманских школ с передовыми технологиями в инфраструктуре и обучении появятся во всех федеральных округах до 2030 года», — заявили в пресс-службе правительства. Уточняется, что на возведение новых школ предусмотрено порядка 38 миллиардов рублей из бюджета страны.
Кроме того, будет построено 150 новых учреждений в регионах, где наблюдается дефицит мест в общеобразовательных школах. На это было выделено 210 миллиардов рублей. Также более 317 миллиардов направят на капремонт муниципальных учреждений.
Ранее Путин поручил кабмину создать не менее 50 передовых школ к 2030 году. Возведение новых учреждений относится к нацпроекту «Кадры», который Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию в феврале.
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В России к 2030 году намерены возвести 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в российском правительстве. «Не менее 12 флагманских школ с передовыми технологиями в инфраструктуре и обучении появятся во всех федеральных округах до 2030 года», — заявили в пресс-службе правительства. Уточняется, что на возведение новых школ предусмотрено порядка 38 миллиардов рублей из бюджета страны. Кроме того, будет построено 150 новых учреждений в регионах, где наблюдается дефицит мест в общеобразовательных школах. На это было выделено 210 миллиардов рублей. Также более 317 миллиардов направят на капремонт муниципальных учреждений. Ранее Путин поручил кабмину создать не менее 50 передовых школ к 2030 году. Возведение новых учреждений относится к нацпроекту «Кадры», который Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию в феврале.