В России откроют новые передовые школы по поручению Путина

14 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил создать передовые школы к 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России к 2030 году намерены возвести 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в российском правительстве. «Не менее 12 флагманских школ с передовыми технологиями в инфраструктуре и обучении появятся во всех федеральных округах до 2030 года», — заявили в пресс-службе правительства. Уточняется, что на возведение новых школ предусмотрено порядка 38 миллиардов рублей из бюджета страны. Кроме того, будет построено 150 новых учреждений в регионах, где наблюдается дефицит мест в общеобразовательных школах. На это было выделено 210 миллиардов рублей. Также более 317 миллиардов направят на капремонт муниципальных учреждений. Ранее Путин поручил кабмину создать не менее 50 передовых школ к 2030 году. Возведение новых учреждений относится к нацпроекту «Кадры», который Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию в феврале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России к 2030 году намерены возвести 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в российском правительстве. «Не менее 12 флагманских школ с передовыми технологиями в инфраструктуре и обучении появятся во всех федеральных округах до 2030 года», — заявили в пресс-службе правительства. Уточняется, что на возведение новых школ предусмотрено порядка 38 миллиардов рублей из бюджета страны. Кроме того, будет построено 150 новых учреждений в регионах, где наблюдается дефицит мест в общеобразовательных школах. На это было выделено 210 миллиардов рублей. Также более 317 миллиардов направят на капремонт муниципальных учреждений. Ранее Путин поручил кабмину создать не менее 50 передовых школ к 2030 году. Возведение новых учреждений относится к нацпроекту «Кадры», который Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию в феврале.