В Курган еще идет вода из водохранилищ Казахстана

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Клипарт. Екатеринбург, плотина, сброс воды, село нижнеиргинское
В Кургане ждут новую волну воды из водохранилищ Казахстана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курган еще придет волна воды из водохранилищ Казахстана. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС Наталья Астафьева на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«В Курган пришла вода с реки Уй после сброса из Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана дойдет в ближайшее время», — передает пресс-служба областного правительства слова Астафьевой в своем telegram-канале.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил URA.RU, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает его пик. Он добавил, что за последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров.

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В Курган еще придет волна воды из водохранилищ Казахстана. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС Наталья Астафьева на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. «В Курган пришла вода с реки Уй после сброса из Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана дойдет в ближайшее время», — передает пресс-служба областного правительства слова Астафьевой в своем telegram-канале. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил URA.RU, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает его пик. Он добавил, что за последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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