В Курган еще идет вода из водохранилищ Казахстана

В Курган еще придет волна воды из водохранилищ Казахстана. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС Наталья Астафьева на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«В Курган пришла вода с реки Уй после сброса из Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана дойдет в ближайшее время», — передает пресс-служба областного правительства слова Астафьевой в своем telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил URA.RU, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает его пик. Он добавил, что за последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров.
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В Курган еще придет волна воды из водохранилищ Казахстана. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС Наталья Астафьева на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. «В Курган пришла вода с реки Уй после сброса из Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана дойдет в ближайшее время», — передает пресс-служба областного правительства слова Астафьевой в своем telegram-канале. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил URA.RU, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает его пик. Он добавил, что за последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров.