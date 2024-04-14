Когда в Кургане наступит пик паводка

Паводок в Кургане вышел на пик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Звериноголовском, селе в Курганской области, уже ситуация приходит в норму, там уровень воды стал ниже на 24 сантиметра. Это значит, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает пик. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Сугробы все растаяли, земля впитала все, что можно», — заявил Евгений Тишковец.
Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. Наводнение затопило более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.
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