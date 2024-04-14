Когда в Кургане наступит пик паводка

Синоптик Тишковец: до Кургана дошел гребень паводка
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
За последние сутки в Кургане уровень воды повысился на 75 сантиметров, — отметил Евгений Тишковец Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Паводок в Кургане вышел на пик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Звериноголовском, селе в Курганской области, уже ситуация приходит в норму, там уровень воды стал ниже на 24 сантиметра. Это значит, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает пик. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Сугробы все растаяли, земля впитала все, что можно», — заявил Евгений Тишковец.

Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. Наводнение затопило более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.

Уровень воды в реке ТобоЛ
Уровень воды в реке Тобол 14 апреля
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Паводок в Кургане вышел на пик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Звериноголовском, селе в Курганской области, уже ситуация приходит в норму, там уровень воды стал ниже на 24 сантиметра. Это значит, что до Кургана дошел гребень паводка, то есть наступает пик. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Сугробы все растаяли, земля впитала все, что можно», — заявил Евгений Тишковец. Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. Наводнение затопило более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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