14 апреля 2024

«Ведомости»: ЛДПР планирует слиться с «Партией дела»

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ЛДПР. Москва, лдпр, лдпр логотип
Съезд по объединению партий может пройти в мае (архивное фото) Фото:

После выборов президента ЛДПР обсуждает присоединение «Партии дела» предпринимателя Константина Бабкина. Об этом сообщили два источника, близких к партии ЛДПР.

«ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней „Партии дела“ предпринимателя Константина Бабкина… Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», — передает слова источников газета «Ведомости». Отмечается, что съезд по объединению может пройти в мае.

После президентских выборов партия «Новые люди» решила объединиться с «Партией роста», пишет «Национальная служба новостей». Объединение произошло на съезде «Новых людей».

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После выборов президента ЛДПР обсуждает присоединение «Партии дела» предпринимателя Константина Бабкина. Об этом сообщили два источника, близких к партии ЛДПР. «ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней „Партии дела“ предпринимателя Константина Бабкина… Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», — передает слова источников газета «Ведомости». Отмечается, что съезд по объединению может пройти в мае. После президентских выборов партия «Новые люди» решила объединиться с «Партией роста», пишет «Национальная служба новостей». Объединение произошло на съезде «Новых людей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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