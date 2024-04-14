«Ведомости»: ЛДПР планирует слиться с «Партией дела»

15 апреля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Съезд по объединению партий может пройти в мае (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После выборов президента ЛДПР обсуждает присоединение «Партии дела» предпринимателя Константина Бабкина. Об этом сообщили два источника, близких к партии ЛДПР. «ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней „Партии дела“ предпринимателя Константина Бабкина… Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», — передает слова источников газета «Ведомости». Отмечается, что съезд по объединению может пройти в мае. После президентских выборов партия «Новые люди» решила объединиться с «Партией роста», пишет «Национальная служба новостей». Объединение произошло на съезде «Новых людей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выборов президента ЛДПР обсуждает присоединение «Партии дела» предпринимателя Константина Бабкина. Об этом сообщили два источника, близких к партии ЛДПР. «ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней „Партии дела“ предпринимателя Константина Бабкина… Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», — передает слова источников газета «Ведомости». Отмечается, что съезд по объединению может пройти в мае. После президентских выборов партия «Новые люди» решила объединиться с «Партией роста», пишет «Национальная служба новостей». Объединение произошло на съезде «Новых людей».