14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Челябинске с начала года снесли пять многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконной автомойки. Магнитогорск, снос здания, автомойка
Аварийные дома подлежат сносу Фото:

С начала года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Об этом 15 апреля сообщила мэру Наталье Котовой заместитель главы Надежда Рыльская на аппаратном совещании.

«С начала 2024 года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Еще на две многоэтажки и одно нежилое здание заключены контракты», — сообщила Рыльская.

В новое жилье с начала января переехали 79 семей (104 человека), расселили более 2,5 тысячи квадратов. Кроме того, с начала года было демонтировано незаконно размещенных нестационарных 94 объекта, из них 45 — объектов незаконной торговли.

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С начала года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Об этом 15 апреля сообщила мэру Наталье Котовой заместитель главы Надежда Рыльская на аппаратном совещании. «С начала 2024 года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Еще на две многоэтажки и одно нежилое здание заключены контракты», — сообщила Рыльская. В новое жилье с начала января переехали 79 семей (104 человека), расселили более 2,5 тысячи квадратов. Кроме того, с начала года было демонтировано незаконно размещенных нестационарных 94 объекта, из них 45 — объектов незаконной торговли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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