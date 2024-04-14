В Челябинске с начала года снесли пять многоквартирных домов

С начала года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Об этом 15 апреля сообщила мэру Наталье Котовой заместитель главы Надежда Рыльская на аппаратном совещании.
«С начала 2024 года в Челябинске снесли пять аварийных многоквартирных домов и четыре нежилых объекта. Еще на две многоэтажки и одно нежилое здание заключены контракты», — сообщила Рыльская.
В новое жилье с начала января переехали 79 семей (104 человека), расселили более 2,5 тысячи квадратов. Кроме того, с начала года было демонтировано незаконно размещенных нестационарных 94 объекта, из них 45 — объектов незаконной торговли.
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